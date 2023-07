Une femme courageuse risque sa vie pour sauver celle de son chien, attaqué par un ours

Il y a quelques jours, CNN revenait sur l’incroyable histoire de Lynn Kelly : une habitante de Porter, dans le Maine (États-Unis), victime d’une attaque d’un ours alors qu’elle tentait de défendre son chien.

Une rencontre sous tension

Tout a commencé lorsque Lynn Kelly s’est lancée à la recherche de son fidèle compagnon, qui a pris pour habitude d’aller gambader dans le bois proche de chez elle.

Rapidement, elle a été interpellée par les cris inquiétants de son chien. Elle a réalisé qu’il était en train de revenir dans le jardin, mais qu’il se faisait courser par un ours noir. La femme n’a pas réfléchi une seule seconde et a volé au secours de son canidé.

« Il n’arrêtait pas de s’approcher de moi, alors j’ai dû me battre. Je savais que je ne pouvais pas faire machine arrière, et qu’il réussirait à me rattraper, explique-t-elle. J’ai donc essayé de lui donner un coup de poing pour me défendre. »

Malgré ses efforts, l’ours ne s’est pas découragé et a continué à s’approcher. Il a même fini par l’attaquer et lui mordre le bras. Contre toute attente, Lynn a réussi à s’échapper à ce moment-là.

Le bras ensanglanté, elle a pu rentrer chez elle et contacter les secours. Elle a été admise à l’hôpital et a été soignée pour ses blessures.

Plus de peur que de mal

Cet incident fut traumatisant pour Lynn, mais elle n’y changerait rien pour autant. À ses yeux, il était impensable de laisser courir un danger à son chien.

Elle estime même que son fidèle compagnon à 4 pattes lui a sauvé la vie. « Il est mon sauveur, a-t-elle déclaré. Tout au long de l’attaque, il courait derrière moi en aboyant ». Ces cris auraient-ils amené l’ours noir à s’échapper ?

Difficile de le savoir… Toujours est-il qu’aujourd’hui, Lynn fait preuve d’une plus grande vigilance. Les autorités l’ont incitée à tenir son chien en laisse et à retirer toute source de nourriture extérieure qui pourrait être accessible aux animaux sauvages.