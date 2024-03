L'image d'une chienne regardant la photo d'un être cher cache une belle histoire d'amitié

Une chienne appelée Greka s’assied tous les jours face à une photo posée à l’entrée de sa maison et passe ainsi un long moment à la regarder fixement. La personne apparaissant sur ce portrait comptait énormément pour elle et son absence la chagrine profondément. Leur histoire est bouleversante.

Delvia Gonzalez, qui vit au Mexique, est l’heureuse propriétaire d’une adorable chienne répondant au nom de Greka. Femelle Pitbull à la robe gris et blanc, cette dernière affiche un tempérament extrêmement amical, accueillant joyeusement toute personne qu’elle rencontre.

Même si sa joie de vivre est intacte, elle a des phases de tristesse depuis quelques semaines. Pourquoi ? Car elle a perdu un être très cher. Il s’agit de sa « mamie », la mère de Delvia Gonzalez qui s’appelait d’ailleurs Delvia, elle aussi.



Delvia Gonzalez / The Dodo

Elle s’occupait toujours de la chienne quand la maîtresse de cette dernière devait s’absenter, notamment pour aller travailler. Greka et la mère de sa propriétaire passaient toute la journée ensemble et étaient devenues très complices. Elles étaient véritablement d’inséparables amies.

« Elles se tenaient compagnie et passaient beaucoup de temps ensemble, jouant à la balle notamment, raconte Delvia Gonzalez à The Dodo. Et quand elles étaient fatiguées, elles regardaient la télévision ensemble. »



Delvia Gonzalez / The Dodo

Malheureusement, l’état de santé de la mamie de Greka s’était dégradé à cause du diabète. La maladie lui faisait perdre la vision et son moral s’en ressentait fortement. La chienne était là pour la soutenir et la réconforter. « Lorsque ma mère se sentait mal ou lorsqu'il y avait un changement dans sa glycémie, Greka me le disait toujours et elle restait à ses côtés, dit sa propriétaire. Elle se couchait toujours à ses pieds. »



Delvia Gonzalez / The Dodo

Hospitalisée dans un état critique, elle s’en est allée, hélas. « Greka a été la première à entrer aux urgences. Elle était désespérée et inquiète pour sa grand-mère », se souvient Delvia Gonzalez.

« Je sens que ma mère est à mes côtés à chaque fois que je serre Greka dans mes bras »

« Nous voulions que Greka sache que sa grand-mère ne reviendrait pas, poursuit-elle. C’est la raison pour laquelle, le jour où nous l'avons enterrée, nous avons emmené Greka pour qu’elle lui dise au revoir. Nous l'avons amenée près de son cercueil. Elle a beaucoup pleuré. Elle tremblait de tristesse, mais a compris que sa grand-mère reposait en paix. »

Depuis la disparition de sa mamie, Greka a pris l’habitude de se mettre face à son portrait pendant de longues minutes, tenant sa balle préférée. Elle s’assied ensuite, comme si elle attendait qu’elle lui la lance.



Delvia Gonzalez / The Dodo

« Je sens que ma mère est à mes côtés à chaque fois que je serre Greka dans mes bras ou qu'elle m'apporte sa balle, confie Delvia Gonzalez. Son amour pour ma mère nous a permis de rester unies pour endurer ce processus très difficile. »

A lire aussi : Le portrait de cette chienne séniore abandonnée en refuge montre combien elle était aimée par sa famille qui ne pouvait plus s'en occuper



Delvia Gonzalez / The Dodo