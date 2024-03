Une association apprend avec stupeur que le chien qu'elle proposait à l'adoption lors d'un évènement était recherché depuis 5 ans

Au refuge pour animaux du comté de Clermont en Ohio, on n’hésite pas à parler de « miracle absolu » pour qualifier l’histoire de Will, l’un de ses pensionnaires à 4 pattes qui a retrouvé les siens. Ces derniers ignoraient où il était depuis 5 longues années.

Une famille est de nouveau au complet après le retour inespéré de son chien qui était introuvable depuis 5 ans, rapportait Live 5 News.

Hannah habite Middletown dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). Le 22 octobre 2019, elle constatait la disparition de son chien Will, un croisé Golden Retriever / Husky Sibérien. Elle et ses proches avaient remué ciel et terre pour tenter de le retrouver, mais l’animal s’était totalement volatilisé dans la nature.



Clear the Clermont County Animal Shelter / Facebook

Plus le temps passait, plus leurs espoirs de le ramener à la maison s’amenuisaient. Hannah avait fini par se dire qu’elle ne le reverrait très probablement plus.

Jusqu’à ce coup de théâtre du vendredi 16 février 2024. Le Clear the Clermont County Animal Shelter, refuge situé à Batavia (toujours en Ohio), s’apprêtait à organiser un évènement spécial d’adoption dans la continuité de la Saint-Valentin. Baptisé « My Furry Valentine », il allait avoir lieu le weekend des 17 et 18 février.

Un chien appelé Rome par le personnel du refuge devait y participer comme des centaines de ses congénères, dans l’espoir de trouver une famille aimante. Sauf que ce Rome en avait déjà une qui le cherchait depuis 5 ans.

Larmes de joie

Ce n’était autre que Will. Hannah l’a reconnu en découvrant sa photo sur la page Facebook du Clear the Clermont County Animal Shelter à l’approche de l’évènement. Elle a aussitôt contacté le refuge par message et un employé lui a proposé de venir au My Furry Valentine pour rencontrer le canidé.

Hannah s’y est donc rendue le samedi 17 février et a eu la confirmation que ce Rome était bien son Will adoré. Elle a pleuré de joie en le prenant dans ses bras.



Clear the Clermont County Animal Shelter / Facebook

Will avait 6 ans quand il avait disparu. Aujourd’hui, c’est un chien sénior, mais son « esprit est toujours aussi jeune », peut-on lire sur le post Facebook du refuge. Ces retrouvailles qualifiées de « miracle absolu » témoignent de « la loyauté et de l’amour inébranlables qui existent entre les humains et leurs amis à 4 pattes ».

Clear the Clermont County Animal Shelter / Facebook