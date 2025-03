Une femme condamnée à 44 semaines de prison après avoir maltraité son chien en plein lieu public

La justice est encore trop indulgente en ce qui concerne la maltraitance animale, mais on ne peut nier qu’il y a quand même quelques progrès. Récemment, une cinquantenaire britannique s’est vue infliger 44 semaines de prison pour avoir frappé son chien dans un lieu public et agresser les personnes qui ont tenté d’intervenir.

Ketija Bilinksa, une femme de 57 ans vivant à Lincoln, en Angleterre, a créé un esclandre au sein du pub Dog and Bone le vendredi 8 novembre dernier. La cinquantenaire a été vue en train de frapper violemment son animal de compagnie, un Chien chinois à crête, par de nombreux clients du bar. Choqués par cette scène, 4 d’entre eux ont alors tenté d’intervenir pour libérer le pauvre chien de la furie de sa maîtresse, mais cette dernière aurait alors agressé les clients à leur tour. Contactée d’urgence, la police du Lincolnshire s’est rendue sur place pour faire cesser l’altercation et a immédiatement arrêté et inculpé l’assaillante. Heureusement, personne n’a été blessé durant cette bagarre.

© Lincolnshire Police

Une récidiviste

Aujourd’hui, le site du LincolnshireLive nous apprend que Ketija Bilinksa a enfin été jugée et condamnée à une peine de prison conséquente. Elle a comparu devant le tribunal de première instance de Lincoln le mercredi 12 février dernier et a été condamnée à 10 semaines de prison pour agression et à 8 semaines pour avoir causé des souffrances inutiles à un animal. Néanmoins, il s’avère que la prévenue était déjà connue des services de police. En effet, en mars 2024, elle avait été condamnée à 26 semaines de prison avec sursis pour ABH (Agression occasionnant des lésions corporelles). L’incident sur son chien ayant été commis au cours de cette suspension de 12 mois, elle a donc été activée, portant ainsi la peine de Ketija Bilinksa à un total de 44 semaines de prison !

A lire aussi : Une fillette et le chien avec lequel elle a grandi affichent leur tendre complicité dans une vidéo émouvante

De plus, en vertu de l'article 34 de la loi sur la protection des animaux, la cinquantenaire a reçu une ordonnance de disqualification à vie, ce qui signifie qu’elle a interdiction formelle de posséder, garder ou contrôler un animal. “Cette affaire est une démonstration de la façon dont les membres de notre communauté ne toléreront pas la cruauté envers les animaux, lorsqu'ils cherchent à intervenir dans une situation agressive pour protéger ce chien vulnérable de son propriétaire. Le tribunal a clairement indiqué qu’un tel comportement dégoûtant ne serait pas négligé”, a déclaré Gemma Oxby, la responsable de la législation canine.

Son chien lui a évidemment été confisqué et sera replacé dans une famille aimante. En parallèle, Ketija a également été condamnée à verser une indemnisation de 100 livres aux victimes.