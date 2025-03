Une femme claustrophobe confrontée à un dilemme en découvrant des chiots coincés dans un tuyau étroit

Alex et son compagnon sont des sauveteurs d’animaux aguerris La femme a toutefois été confrontée à une difficulté qui aurait bien pu mettre en péril l’un de ses sauvetages. Elle a constaté que des chiots s’étaient retrouvés coincés dans un tuyau, mais sa claustrophobie rendait le sauvetage compliqué.

Alex Blumberg sauve fréquemment des chiens en détresse aux côtés de son compagnon, Brady Oliveira. Le couple accueille aussi les boules de poils dans sa maison en attendant que celles-ci trouvent leur famille pour la vie. Il est toujours prêt à aider, mais sa dernière mission de sauvetage n’a pas été une mince affaire !

Lorsqu’ils peuvent aider des animaux, Alex et Brady le font volontiers. Ils sont d’ailleurs famille d’accueil pour chiot et prennent grand soin des boules de poils qu’ils hébergent : « Un foyer chaleureux peut faire la différence entre la vie et la mort », écrivait l’homme sur les réseaux sociaux.

The Dodo / Youtube

Une mission complexe

Ils sont aussi volontaires pour donner un coup de main à quiconque aurait besoin de leurs services. Récemment, des cris de chiots ont alerté des promeneurs dans une zone boisée. Conscients que des animaux sans défense pouvaient se trouver là, Alex et Brady se sont rendus sur les lieux pour enquêter. Ils ont rapidement déduit que les gémissements provenaient d’un tuyau assez étroit.

Brady, de stature imposante, ne pouvait pas pénétrer au sein de ce dernier. Alex était beaucoup plus fine et pouvait se glisser dans la canalisation pour saisir les éventuels chiots. Problème : elle était claustrophobe. Toutefois, il était inconcevable pour elle de laisser les quadrupèdes livrés à eux-mêmes. Elle a donc pris sur elle et s’est allongée dans le tube, découvrant de très jeunes chiots installés au fond.

Alex les a sortis progressivement et s’est assurée qu’il ne restait plus personne dedans. Au total, son courage a permis le sauvetage de 11 boules de poils, qui ont été restituées à leur mère restée un peu plus loin. Cette dernière était paniquée avant d’être réunie avec ses petits. Brady a réconforté la sauveteuse, quelque peu chamboulée par cette expérience, mais soulagée pour les animaux.