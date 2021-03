Coincé sur un pont à 15 mètres au-dessus de l’eau, un chat refuse d’être sauvé par les pompiers

Certains animaux se retrouvent dans des situations périlleuses. À Fort Lauderdale, une ville située au sud-est de la Floride, un chat s'est retrouvé piégé sur un pont, à près de 15 mètres au-dessus de l'eau, mercredi 24 mars. Les pompiers sont intervenus pour secourir l'animal, qui s'est effrayé et les a repoussés.

Les équipes de secours du Fort Lauderdale Fire Rescue ont voulu bien faire. En milieu de semaine, ils ont repéré un félin blotti sur un lampadaire à plus d'une dizaine de mètres de la voie navigable. Pour le récupérer et lui épargner une chute magistrale dans les flots, les secouristes ont utilisé un élévateur mécanique. Leur objectif a simplement été de mettre l'animal en sécurité. Mais le félin ne l'a pas entendu de cette oreille, explique le CBS Miami.

© CBS Miami / Youtube

Affolé, le chat a catégoriquement refusé d'être secouru

Au milieu de l'opération de sauvetage, alors que les pompiers se rapprochaient de plus en plus du lampadaire, le chat s'est apeuré et a subitement décidé de se sauver tout seul. Il a simplement remonté l'appareil d'éclairage, pour rejoindre la terre ferme. L'intrépide félin s'est ensuite précipité sous une ambulance et à parcouru dangereusement la route afin d'atteindre l'autre côté du pont, se replaçant dans une situation délicate... Assis à l'extrémité de la structure, le quadrupère aurait pu tomber dans l'eau au moindre faux pas.

Patients, les professionnels ont sorti un filet pour le capturer. De nouveau, le chat a bondi, traversé l'asphalte et s'est niché sous le camion de pompiers. Lorsque le véhicule a été déplacé, le voltigeur est retourné au bord du pont. Ce jeu du chat et de la souris a conduit les membres de l'équipe à laisser le félin tranquille, pour éviter de l'effrayer davantage. Ils ont assuré que le vagabond n'est pas blessé, qu'il se porte bien et qu'il appartient certainement à une colonie de chats sauvages.