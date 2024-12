Après plus de 300 jours d'attente et de nuits passées dans la solitude, ce chien de 10 ans trouve l'amour qu'il cherchait tant

Magnus a passé 337 jours à la SPCA de la Colombie-Britannique. À l’âge de 10 ans, ce chien sauvé de conditions de vie déplorables a enfin vu son plus grand rêve se réaliser : il a trouvé l’amour qu'il cherchait tant.

Un chien nommé Magnus a été pris en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique après avoir été retiré « d’un environnement familial malsain ». À la suite de son sauvetage, la gentille boule de poils n’a cessé d’espérer l’arrivée de son âme sœur. Son attente a duré 337 jours, rapporte l’organisme sur son site web.

« Nous ne pouvions nous empêcher de compatir pour ce gentil chien senior qui avait passé tant de nuits seul, espérant la compagnie à laquelle il aspirait. Mais aujourd'hui, nous célébrons le magnifique résultat de sa patience et de sa résilience, confient ses bienfaiteurs, tout au long de son séjour à la SPCA de la Colombie-Britannique, Magnus nous a montré à quel point il était doux et affectueux. Ses journées étaient remplies d’attente, mais aussi d’espoir. »

Magnus ne se sentira plus jamais seul

Vers son 10e anniversaire, Magnus a reçu le plus beau des cadeaux. Pour le plus grand bonheur de ses anges gardiens, le chien a trouvé sa nouvelle famille pour la vie !

« Pour la première fois depuis longtemps, Magnus n'aura pas à passer des nuits seul ou à se demander quand sa famille arrivera. Au lieu de cela, il sera entouré de chaleur, d'affection et d'une famille qui le chérira pour le reste de ses jours », écrit la SPCA de la Colombie-Britannique.

© BC SPCA

La boule de poils adorable s’est parfaitement installée dans sa nouvelle maison.

Son adoptante donne régulièrement de ses nouvelles aux membres de l’équipe qui n’ont cessé de le soutenir.

Tracey, qui avait été sa famille d’accueil pendant un certain temps, est restée en contact avec sa propriétaire. « Le lien entre Magnus et sa famille d'accueil est quelque chose de vraiment spécial, et c'est tellement merveilleux de voir qu’elle continuera de faire partie de sa vie », indiquent ses bienfaiteurs.

Après avoir vécu des épreuves difficiles et patienté plus de 300 jours, Magnus peut enfin profiter d’une vie pleine d’amour et de joie. Un superbe « happy ending » !

© BC SPCA