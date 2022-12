Une famille se lasse de son chien et décide de s'en débarrasser, en demandant à ce qu’il soit euthanasié

L’adoption d’un animal doit toujours se faire de manière réfléchie et sérieuse. Nous devons tout mettre en œuvre pour rendre son existence la plus belle possible, et ne pas nous heurter à la moindre difficulté. Theo a malheureusement fait les frais de l’ignorance de certains, et elle a bien failli lui coûter la vie…

Les bénévoles de Friends of Rescue, en Irlande du Nord, ont accueilli au mois d’octobre dernier un petit Yorkshire Terrier au nom de Theo. Il est arrivé chez eux pour une raison bien peu commune, rapporte le Belfast Live. Le chien leur venait tout droit d’une clinique vétérinaire, où il avait été déposé pour être euthanasié.

Theo était-il terriblement souffrant ? Pas du tout. Ses anciens maîtres se sont tout bonnement lassés de sa présence, et n’ont plus voulu lui accorder le temps dont il avait besoin. Au lieu de le reloger quelque part, ils ont tenté de prendre une décision beaucoup plus radicale.

« Mais qui peut faire une chose aussi cruelle envers son animal ? »

Leur demande a bien évidemment été refusée par le vétérinaire, et suscité l’indignation des membres de Friends of Rescue ainsi que celle de nombreux internautes. Ils ne comprennent absolument pas comment les anciens propriétaires de Theo ont pu en arriver là. « Mais qui peut faire une chose aussi cruelle envers son animal ? » a-t-on pu lire sur Facebook.

Depuis cette mésaventure, le jeune Yorkshire de 4 ans a été relogé en famille d’accueil, où il attend d’être adopté. Celle qui s’occupe de lui actuellement le décrit comme un chien très dynamique, mais surtout comme une boule de poils qui a énormément d’amour à donner.

« Theo adore se promener 2 fois par jour au parc. Il apprécie la compagnie des autres toutous, et il est très sociable. Il interagit avec tout le monde, mais je sens qu’il s’attache de plus en plus à moi. Theo a du mal à s’apaiser lorsque je quitte la maison le matin ». Traumatisé, ce toutou craint l’abandon plus que tout, et ne supporte plus de dormir seul.

Theo a juste besoin d’amour et de temps, et il saura le rendre à son futur foyer sans le moindre doute. Les bénévoles et sa famille d’accueil travaillent main dans la main pour que sa prochaine adoption soit la dernière, et qu’elle lui offre la vie heureuse qu’il mérite.