Vague d'indignation après l'éviction d'Anastasia, chatte ayant élu domicile dans un célèbre palais croate

L'un des plus beaux palais de Dubrovnik, en Croatie, est le refuge d'une chatte errante prénommée Anastasia. Mais l'animal a été expulsé du jour au lendemain.

Anastasia est bien connue des touristes et des habitants de Dubrovnik. La chatte, âgée de 17 ans, a élu domicile dans l'un des plus beaux palais de la ville médiévale. Pour être plus précis, le félin avait posé ses pattes sous les arches du palais du recteur.

Au début, Anastasia s'était contentée d'une boîte en carton. Puis, à la fin du mois de mars, un résident répondant au nom de Srdjan Kera lui a fabriqué une jolie niche en bois – dans le même style mi-gothique, mi-renaissance que la vaste et somptueuse résidence –, sur laquelle apparaît une plaque affichant son prénom. Pour améliorer son confort, la belle aux longues moustaches s'est même vu offrir un magnifique coussin de velours rouge.

© Tihana Zvone / peticijeonline.com

Bien que cette attention ait touché les admirateurs d'Anastasia et les défenseurs des animaux, elle n'a pas été appréciée par la direction des musées de Dubrovnik, qui a exigé le retrait de la niche peu de temps après. Dans un communiqué, elle a déclaré que personne n'était autorisé à porter atteinte à « l'ensemble unique et historique » qu'est Dubrovnik, « en particulier en construisant des abris ou des habitats ». Cette affaire, relayée par Le Journal du Dimanche le 18 avril 2022, a engendré une polémique.

Querelle à Doubrovnik

Comme l'ont indiqué nos confrères, des débats enflammés sont nés à la suite de cette décision. De nombreuses personnes soutiennent la chatte tricolore, qui avait déjà été expulsée l'année dernière d'un abri de fortune.

Les appels à protéger Anastasia ne cessent de se multiplier sur les réseaux sociaux. Un journal local a même organisé un sondage en ligne. La niche devait rester à sa place, selon 90 % des 4 500 participants. « C'est sa maison. C'est un seul chat, il n'y en a pas 70 », a estimé « l'architecte personnel du félin », Srdjan Kera.

Malgré cet énorme soutien, le maire de la ville s'est rangé du côté du musée. « Cela montre comment cette ville cohabite avec les animaux. Pourquoi devrait-on maintenant les loger ? », a-t-il demandé après avoir fait remarquer que les chats errants du quartier étaient tous « bien nourris », « pas maigrichons ».

A lire aussi : Effrayé par les humains, ce chaton avec un arrière-train paralysé a commencé à ronronner lorsqu'il s'est senti en sécurité

De cet événement est née la page Facebook « Kneginja Anastazija » (« Princesse Anastasia »), suivie par plus de 3 000 abonnés à ce jour. Une pétition en ligne réclamant le retour de la niche a, quant à elle, recueillie des dizaines de milliers de signatures.