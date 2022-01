La mésaventure de 6 chiens portés disparus après le vol de la camionnette de leur promeneur

Les propriétaires de 6 chiens ont été soulagés d’apprendre que ces canidés avaient été retrouvés sains et saufs, après leur disparition. Ils se trouvaient dans le véhicule d’un dog walker quand il a été volé.

La camionnette d’un promeneur de chiens, à bord de laquelle se trouvaient les 6 canidés de ses clients, avaient été dérobée à Londres. C’était le début de l’angoisse pour le dog walker et les familles des animaux disparus, mais elle a pris fin le soir-même, comme le rapportait Team Dogs.

La disparition du véhicule et des chiens avaient été constatés le matin du vendredi 12 novembre 2021. L’un des quadrupèdes est un croisé Border Collie sénior répondant au nom de Cabbage et dont le maître est Rory Cellan-Jones, un ancien correspondant de la BBC. Sourd et malvoyant, il lui avait été offert par son fils qui l’avait adopté dans un refuge il y a de cela 14 ans.



Rory Cellan-Jones / Twitter

Les 6 chiens retrouvés et remis à leurs familles

Le lendemain du vol, le journaliste a posté tôt le matin sur son compte Twitter une photo de lui en compagnie de son vieil ami à 4 pattes, annonçant qu’il avait été retrouvé sain et sauf. Cabbage et 4 autres chiens avaient été découverts la veille vers 20 heures dans le quartier de Park Royal (Ouest de Londres). Seule Buffy, une femelle Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche), manquait encore à l’appel.



Rory Cellan-Jones / Twitter

La chienne a finalement été localisée et récupérée 2 heures plus tard du côté de Putney, à environ 10 km du reste du groupe.

Rory Cellan-Jones et les autres propriétaires canins ont remercié tous ceux qui ont contribué à l’issue heureuse de cette mésaventure.

A lire aussi : Une femme sauve un chien à 3 pattes négligé, qui devient son héros en détectant son cancer du sein



Rory Cellan-Jones / Twitter