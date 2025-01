Un Caniche particulièrement craintif surprend sa maîtresse en réclamant gentiment des caresses à sa petite sœur humaine (vidéo)

Avant d’être adopté dans un refuge, le Caniche nain d’Elissa a probablement traversé beaucoup d'épreuves qui l’ont rendu extrêmement craintif. À force d’amour et de patience, le petit chien au pelage bouclé a malgré tout beaucoup progressé et a même offert dernièrement à sa maîtresse la plus douce des scènes avec la petite dernière de la famille.

Elissa Kincade a plusieurs amours dans sa vie : son mari, la création de contenus sur les réseaux et ses 2 adorables Caniches. Dernièrement, le cœur de la jeune femme s’est encore agrandi en accueillant Phoebe, son premier enfant. Comme tous les jeunes parents propriétaires d’animaux, Elissa espérait que ceux-ci s’entendraient bien avec la petite fille. Elle ne s’imaginait pourtant pas capturer en vidéo une scène aussi tendre qu’inattendue.

Un moment précieux

Le 24 décembre dernier, la jeune maman a partagé sur TikTok une vidéo montrant à quel point le lien entre sa fille et l'un de ses Caniches était spécial. Selon Elissa, ce chien adopté dans un refuge a généralement peur de tout ce qui lui est inconnu. Pourtant, sur les images, on voit qu'il trouve le courage d'interagir avec le bébé et qu'il se détend même immédiatement dès que la petite Phoebe le touche.

© @elissakincade / TikTok

Lorsque la fillette arrête de le caresser, le gentil chien au pelage bouclé tend doucement la patte vers elle comme pour lui demander de continuer à lui donner de l’amour. La scène est d’une extrême tendresse et le Caniche nain semble parfaitement comprendre qu’il a affaire à un tout petit. Phoebe, de son côté, est aussi très douce avec la boule de poils, comme si sa maman lui avait déjà enseigné les bonnes façons d'interagir avec les chiens.

Des internautes en larmes

Relayée par PetHelpful, cette jolie vidéo a déjà été visionnée plus de 3,4 millions de fois depuis sa mise en ligne. Les internautes ont été particulièrement attendris par la relation entre ce petit Caniche et ce bébé. Nombre d’entre eux ont d’ailleurs confié dans les commentaires avoir versé des larmes devant une scène aussi belle et touchante.

© @elissakincade / TikTok

« C'est tellement beau », a notamment écrit un spectateur. « Ils sont tous les 2 si doux l'un envers l'autre », a admiré un autre. « Je ne vois pas de chien de sauvetage, ni de bébé : je vois 2 meilleurs amis en devenir », a remarqué un troisième. Ce spectateur a sans aucun doute raison : bientôt Phoebe grandira et elle pourra jouer avec ce gentil chien et l'adorer autant que sa mère.