La rencontre pleine de tendresse entre un chiot Husky et un chaton laisse présager une belle complicité (vidéo)

Cette vidéo donnerait le sourire aux plus réfractaires. Se découvrant mutuellement, ce chiot Husky et ce chaton gris ne manquent pas de curiosité l’un à l’égard de l’autre. Les images ont rencontré un franc succès auprès des internautes qui ont littéralement fondu devant autant de mignonnerie.

La mise en contact d’un chien avec un chat est toujours accompagnée d’une certaine appréhension, rappelait Newsweek. Les propriétaires espèrent de tout cœur que tout se passe bien, mais c’est souvent le caractère des animaux qui joue beaucoup, ainsi que leur curiosité envers l’autre. Dans le cas de ces animaux, la première rencontre semble marquer le début d’une belle entente, et pourquoi pas d’une amitié.

« Alerte réaction adorable »

C’est sur le compte TikTok « @north_husky_dog » que les images ont été postées. L’utilisateur annonçait la couleur en titrant ainsi sa vidéo : « Un chiot Husky rencontre un chaton pour la première fois ! Alerte réaction adorable ».

En effet, la scène est absolument craquante. On découvre que les 2 bébés s’abordent tout d’abord avec beaucoup de délicatesse et de précaution. Ils laissent ensuite la place à une amorce de jeu. Sur la même longueur d’ondes, le chiot et le chaton semblent découvrir les codes des uns et des autres, d’une manière très naturelle.

La peur est absente de la scène, ce qui montre que ces petits sont capables d’ajuster leurs réactions.

« 64% des chiens et chats vivant ensemble jouent ensemble »

L’entente, et même l’amitié, ne sont pas si rares au sein des duos chiens et chats. Les chiffres publiés par la revue PLOS ONE en sont la preuve. Parmi ces 64% d’animaux cohabitant dans le même espace, certains aiment se poursuivre, d’autres se battent.

La bagarre n’est pas toujours synonyme de conflit, elle peut être un jeu tout à fait sain, dans la mesure où il peut être maîtrisé et se terminer tout à fait posément.

Certaines races de chiens seraient plus à même de s’entendre avec des chats. Si le Husky n’y figure pas, exception qui confirme la règle, on retrouve le Golden Retriever, le Cavalier King Charles ou encore le Carlin.

Des internautes qui ont hâte de voir la suite

Bon nombre d’internautes ont compris que les images publiées du Husky et du chat gris pouvaient prédire une belle histoire d’amitié. Une utilisatrice confiait par exemple son point de vue : « Ce deux-là vont faire beaucoup de bêtises ensemble ».

Certaines vidéos pus récentes nous permettent de voir que l’entente est toujours bien présente au sein du duo, avec un Husky qui se montre toujours très entreprenant !

