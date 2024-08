Une famille recueille une chienne terrifiée sans se douter de l'impact qu'elle allait avoir sur leur autre chien souffrant de traumatismes

Kelly Kelaroo Williams vit dans une ferme au Texas (Etats-Unis) où elle et son mari ont fondé le sanctuaire Kelaroo’s Ruff Ranch. Le couple y recueille et prend soin de chiens maltraités et abandonnés.

Récemment, la famille a découvert une jeune chienne errante, qui semblait seule et perdue dans un champ à proximité de la ferme. Elle était affamée, mais avait trop peur pour se laisser approcher. Kelly Kelaroo Williams a alors déposé une cage piège avec de la nourriture à l’intérieur dans l’espoir de l’y attirer.



La chienne a fini par se laisser enfermer. Quand Kelly Kelaroo Williams l’a prise dans ses bras, elle était complètement terrifiée, comme pétrifiée ; elle ne bougeait quasiment pas.



Chez le vétérinaire, la chienne s’agrippait à sa sauveuse de toutes ses forces en plantant ses griffes.



Kelly Kelaroo Williams ne pouvait pas la placer au sanctuaire, faute de places. Il était question qu’une autre dame l’adopte, mais au fond d’elle, la fondatrice de Kelaroo’s Ruff Ranch savait qu’elle voulait la garder. « À la seconde où j'ai senti ses griffes en moi, je me suis dit : OK, elle vient à la maison avec nous », raconte-t-elle à The Dodo. Elle et son mari ont donc officiellement adopté la chienne, qu’ils ont appelée Sissy.

« Sissy, tu es un cadeau »

Un jour, Sissy s’est faufilée dans la pièce où se trouvait l’un des cas les plus délicats du refuge. Il s’agit de Doug, un chien au passé douloureux et dont les profonds traumatismes l’amenaient à rester seul et isolé en permanence.



L’arrivée de sa congénère a cependant tout changé. Doug l’a suivie et tous 2 sont sortis pour jouer ensemble. Kelly Kelaroo Williams ne l’avait jamais vu s’amuser depuis son admission. C’était même la première fois qu’il remuait la queue.



« Sissy, tu es un cadeau », dit sa propriétaire. La chienne et Doug sont devenus d’inséparables et joyeux amis.

