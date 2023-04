Ayant peur des humains, ces 2 chats maltraités et abandonnés passaient inaperçus au refuge

Après avoir été négligés puis abandonnés, ces 2 chats ne faisaient plus confiance aux humains. Très méfiants, ils restaient prostrés dans un coin, et n’attiraient pas l’œil des visiteurs du refuge .

KC et JoJo sont 2 chats originaires du même propriétaire. Ils ont été retrouvés abandonnés dans un appartement. Le refuge Exploits Valley SPCA, situé au Canada les a pris en charge, et espérait leur offrir une meilleure vie. Malheureusement, les semaines puis les mois se sont enchainés, et personne n’accordait d’intérêt aux 2 félins, bien trop timides. Mais après 6 mois passés au refuge, une femme a décidé de leur offrir une chance.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

KC et JoJo ne faisaient pas confiance aux humains

Depuis leur arrivée au refuge, KC et JoJo ont passé leur temps à l’écart des autres. Ils se blottissaient dans des recoins, souvent l’un contre l’autre. Ils avaient très peur des gens, et étaient particulièrement mal à l’aise durant les heures de visite du refuge, où de nombreuses personnes entraient et sortaient.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

En se mettant ainsi à l’écart, et en se faisant si discrets, les 2 chats sont passés inaperçus auprès des visiteurs. Les potentiels adoptants se tournaient vers des félins enjoués et curieux, qui n’hésitaient pas à se jeter dans leurs bras. « KC et JoJo sont le genre de chats qui sont toujours oubliés », a expliqué le refuge dans des paroles rapportées par LoveMeow.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Une femme a offert une chance aux 2 timides

Toutefois, après 6 mois passés au refuge, une femme a entendu parler de la paire de chats timides. Elle cherchait 2 félins pour ses parents, et a pensé qu’ils pourraient convenir. Lorsqu’elle s’est rendue au refuge, on l’a tout de suite prévenue que les félins allaient avoir peur d’elle. Et, en effet, ils sont restés recroquevillés. La femme s’est un peu intéressée aux autres chats du refuge, mais son cœur restait convaincu qu’elle devait faire confiance à KC et JoJo, et qu’avec du temps et de l’amour, ils finiraient par s’ouvrir. Elle a donc décidé de les prendre, avec l’accord de ses parents.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Finalement, il s’est avéré qu’elle avait eu raison. Au bout d’un mois de vie dans leur nouvelle maison, la paire timide a complètement pris ses marques. JoJo vient maintenant réclamer des caresses sur le ventre. KC est moins demandeur, mais il se laisse faire sans crainte. Ils ont pris leurs petites habitudes, comme attendre leur maman devant la porte de la chambre pour avoir leur repas matinal, ou veiller à côté de leur papa quand il cuisine, pour obtenir un petit morceau.

A lire aussi : "C'est mon cadeau de Noël" : le retour inespéré d'un chat recherché par sa famille depuis 6 mois

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Les félins se sentent heureux et en confiance, et ils sont toujours ensemble pour se blottir l’un contre l’autre.