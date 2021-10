Pour attirer l'attention de son meilleur ami sourd et aveugle, ce chien lui fait un bisou esquimau ! (Vidéo)

Tamale et Jimmy ont noué une amitié magnifique et unique. Le premier, sourd et aveugle, peut toujours compter sur la bonne humeur et le soutien du second.

Kayleigh Otstot a adopté Tamale lorsqu'il avait 4 mois, malgré sa différence... Le chien est né sourd et aveugle. Mais cette condition particulière ne l'affecte pas autant que nous pourrions le penser ! Le canidé s'est toujours montré très extraverti. Il aime autant les adultes, les enfants que ses congénères. Et sa gentillesse l'a fait tomber dans les pattes de Jimmy.

© Kayleigh Otstot

Les 2 toutous se sont rencontrés au parc, il y a plus d'un an. Kayleigh et Melinda, la propriétaire de Jimmy, ont commencé à promener ensemble leurs compagnons à 4 pattes. Une activité qui est devenue une routine, pour le plus grand bonheur des boules de poils. Ces dernières se voient au minimum une fois par semaine, rapporte The Dodo.

© Kayleigh Otstot

Les 2 chiens ont tissé un lien unique

Depuis le début de leur relation, Jimmy semble avoir senti la petite différence qui touche Tamale. Il sait que son meilleur ami ne peut ni le voir ni l'entendre, alors il a trouvé une solution simple pour attirer son attention.

À chaque fois qu'ils se retrouvent, le doux chien adopte une approche particulière pour faire comprendre à son camarade de balade, qu'il est présent à ses côtés. Lorsque Tamale attend dans la voiture, son partenaire canin s'avance gaiement vers lui... et lui fait un adorable bisou esquimau ! « Tamale saute de la voiture et les 2 se mettent immédiatement à jouer », a déclaré sa mère adoptive.

Ce geste affectueux montre à quel point le canidé à la robe fauve se soucie de son meilleur ami. Les 2 femmes sont heureuses que leurs protégés se soient rencontrés. Cette tendre amitié n'a pas fini de les faire sourire et de réchauffer leur cœur. Cette relation est bien partie pour durer !