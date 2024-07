Une famille lance un appel à la solidarité après l'attaque d'un chiot par une biche

On pourrait avoir du mal à le croire, mais les biches peuvent adopter un comportement dangereux dans certaines circonstances, notamment lorsqu’elles viennent de mettre bas. Un chiot en a fait les frais récemment et doit à présent recevoir des soins lourds et coûteux, comme nous l’apprend Parksville Qualicum Beach News.

Poppy, chienne de 4 mois, souffre de blessures graves infligées par une biche le vendredi 14 juin 2024. Cette après-midi-là, sa propriétaire Tasha O'Krane venait tout juste de sortir de son appartement situé à Penticton en Colombie-Britannique (Canada) pour la promener.

Alors qu’elles s’apprêtaient à traverser la rue, elles se sont retrouvées face au cervidé manifestement en colère. Seule une clôture basse, ne dépassant guère le 1,20m de haut, les séparaient de l’animal, d’après Hope Hope O'Krane, la fille de Tasha.

Celle-ci a tout de suite pris la chienne dans ses bras pour la protéger, mais la biche semblait devenir encore plus agressive à chacun de ses gestes. La maîtresse de Poppy a alors pensé que la seule chance de la sauver était de la relâcher pour qu’elle aille se cacher dans l’immeuble.

Toutefois, à la seconde où elle a reposé le chiot par terre, la biche s’est ruée sur lui et s’est mise à le piétiner. Horrifiée, Tasha O'Krane est parvenue à effrayer l’assaillante qui s’est éloignée. Elle a aussitôt emmené sa chienne chez le vétérinaire le plus proche.

Poppy était atteinte au foie, souffrait d’une hémorragie interne et avait une patte et une côte cassées. Elle a été opérée une première fois, puis transférée à une autre clinique vétérinaire à Vancouver pour recevoir des soins plus poussés et subir une nouvelle intervention.



GoFundMe

« Son rétablissement est un défi colossal »

Le coût de l’hospitalisation du chiot dépasse déjà les 10 000 dollars canadiens (6800 euros) et devrait atteindre les 15 000 dollars (10 200 euros) si l’on compte les frais de transport. Vancouver se trouve, en effet, à 400 kilomètres de Penticton.

« Nous sommes très reconnaissants que Poppy soit en vie, mais son rétablissement est un défi colossal, dit Hope O'Krane. N'importe quel montant aidera Poppy à guérir et allégera ce fardeau inattendu pour mes parents ». D’où la décision qu’elle a prise de créer une cagnotte solidaire en ligne.

A lire aussi : Une octogénaire "dévastée" par le vol de son chien sénior lance un appel poignant à son ravisseur

Quelques jours avant cet incident, les autorités locales avaient publié un communiqué dans lequel elles prévenaient les habitants du risque représenté par les cervidés en cette période de l’année, qui correspond aux naissances. Ce sont surtout les femelles qui sont à craindre, car elles peuvent devenir agressives à l’égard de ce qu’elles perçoivent comme de potentielles menaces pour leurs progénitures, y compris les chiens.