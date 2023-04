Une famille dévastée par le vol de son Boston Terrier retrouve l'espoir des semaines plus tard

Un chien a été retrouvé sain et sauf plusieurs semaines après avoir disparu lors d’un vol de voiture, rapportait WUSA9 le mardi 11 avril.

Le jeudi 23 mars, les maîtres de Gianni, chien de race Boston Terrier, s’étaient arrêtés à une station-service de Landover Hills, dans le Maryland (Etats-Unis). Ils habitent le comté de Prince George dans l’Etat voisin de la Virginie, 200 kilomètres plus au sud.

C’est lors de cette halte que le quadrupède s’était volatilisé. La Land Rover Evoque de ses propriétaires, à bord de laquelle ils l’avaient laissé, avait été volée.

L’alerte avait aussitôt été donnée et la famille n’avait eu de cesse de le chercher depuis cet instant. Elle refusait de perdre l’espoir de localiser Gianni – également appelé John John par ses humains – et de le ramener indemne à la maison. « Nous gardions à l'esprit que nous allions le revoir un jour », confiaient-ils ainsi à WUSA9.

Le lundi 10 avril, les maîtres du canidé étaient en train de ratisser les alentours de la station-service en compagnie d’un professionnel de la traque d’animaux perdus, quand la chance leur a enfin souri. Ils ont, en effet, reçu un SMS les informant qu’un chien dont l’apparence correspondait au signalement de Gianni venait d’être retrouvé.

Il se tenait dans le jardin d’une maison à Oxon Hill (Maryland), à 2 heures de route du lieu de sa disparition. C’est un officier de police qui l’a repéré après avoir été guidé par des témoignages.

Les propriétaires de Gianni ont confirmé qu’il s’agissait bien de lui. Les retrouvailles ont eu lieu peu après. Un moment particulièrement émouvant que l’on peut voir dans cette vidéo partagée sur Twitter par la police du comté de Prince George.

REUNION! What a wonderful way to mark #NationalPetDay. Thanks to great investigative police work, today we were able to reunite Gianni with his family. Gianni was stolen in a vehicle at a gas station on March 23rd. We salute our Washington Area Vehicle Enforcement Team & Div. IV! pic.twitter.com/mVe4FA7wCb