Une famille dévastée après l'adoption de son chien perdu entame un bras de fer avec le refuge qui l'a pris en charge

C’est un véritable déchirement que Rebecca Jones, son mari et leurs enfants éprouvaient le vendredi 24 février alors qu’ils étaient au refuge de la Nebraska Humane Society. Ils n’étaient séparés de leur chienne Bella, 2 ans et demi, que par les barreaux de son box, mais n’avaient pas le droit de le ramener à la maison.



Un arrêté municipal les empêchait de le faire, car le délai de 72 heures instauré par ladite législation s’appliquant sur le territoire de la ville d’Omaha (Nebraska, Etats-Unis) venait de s’achever. A ce titre, le refuge devenait légalement le propriétaire de Bella et pouvait la proposer à l’adoption.



Or, d’après Rebecca Jones, la chienne était en fugue depuis 3 semaines et sa famille n’avait cessé de la rechercher. Elle avait signalé sa disparition à cette même Nebraska Humane Society et s’attendait à être prévenue si Bella était retrouvée. Pourtant, l’animal était bien arrivé au refuge et les Jones n’en avaient pas été informés.

Dès que les maîtres de la chienne ont appris qu’elle se trouvait dans la structure d’accueil, ils en ont contacté les responsables pour expliquer la situation et espéraient ainsi la récupérer. Ces derniers s’en tenaient toutefois au cadre légal, et Bella avait déjà été adoptée par une autre famille. La Nebraska Humane Society a fait appel à la police pour convaincre ses propriétaires initiaux de quitter les lieux.



« Nous pouvions leur montrer tout ce dont ils avaient besoin, mais ils ne nous écouteraient pas du tout », indique Rebecca Jones à WOWT, qui rapporte les faits ce lundi 27 février.

Pour Pam Wiese de la Nebraska Humane Society, en revanche, « la chienne avait été légalement adoptée par la [nouvelle] famille », avant de reconnaître qu’il y avait probablement eu « une mauvaise communication à ce sujet ».

Le dernier recours pour débloquer la situation était de contacter les adoptants et leur demander s’ils étaient prêts à renoncer à Bella, la ramener au refuge et ainsi permettre aux Jones de la reprendre.



« Reconnaissants envers la famille adoptive »

Le dimanche 26 février, ils ont répondu par l’affirmative. La chienne a ainsi pu revenir auprès des siens. « Nous sommes tellement reconnaissants envers la famille adoptive pour sa compassion et son empathie », peut-on lire sur la page Facebook du refuge.

« Nous sommes navrés de la façon dont les choses se sont déroulées, mais apprécions vraiment que le chien soit de retour à la maison et que la famille adoptive soit prête à ouvrir ses portes à un nouveau chien », conclut la publication en question.