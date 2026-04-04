Une famille de 7 chiens maltraités et dénutris secourue par une association qui les soigne avant leur mise à l'adoption

Arrachés à un quotidien fait de privations extrêmes, 7 chiens dont 5 chiots reviennent aujourd’hui de loin ; soignés et entourés d’attention, ils sont désormais hors de danger. Les rescapés réapprennent peu à peu à mener une vie normale et pourront bientôt être adoptés dans des foyers aimants. Une issue heureuse rendue possible grâce à une mobilisation rapide et solidaire.

Ils étaient détenus dans des conditions déplorables, et leur état de santé fortement préoccupant en attestait. 5 chiots et leurs parents, très probablement utilisés comme reproducteurs, ont été saisis et secourus par Action Protection Animale, qui raconte leur sauvetage et leur renaissance sur son site web .

Les canidés en question ne connaissaient que l'étroitesse, l'enfermement et les privations. Ils étaient « entassés dans un coin de pièce, avec à peine 50 cm² d’espace pour survivre. Sans eau. Sans nourriture », détaille l'association.



Action Protection Animale

Ils souffraient de déshydratation et d'insuffisance pondérale. On pouvait clairement voir leurs côtes sous la peau.

Les chiots et leur mère ont été confiés à une structure d'accueil partenaire, le refuge SPA de Pontarlier, dans le Doubs, en l'occurrence. Ils ont ainsi bénéficié de tous les soins et de toute l'attention dont ils avaient besoin pour s'en remettre.



Action Protection Animale

Quant au père, dont l'état de santé était encore plus inquiétant, il réclamait une prise en charge médicale poussée. L'examen vétérinaire a révélé qu'il présentait un prolapsus et qu'il fallait l'opérer en urgence. Les dons reçus par Action Protection Animale ont permis de couvrir le coût de l'intervention chirurgicale, qui s'est déroulée sans accroc.

« Ils redécouvrent ce que signifie vivre »

Une fois rétabli, le chien a pu retourner auprès de son petit clan, qui était donc à nouveau au complet. « Doucement, ils redécouvrent ce que signifie vivre : de l’espace pour bouger, des caresses, des gamelles pleines… et la sécurité », indique Action Protection Animale.

A lire aussi : Très attentionné envers son meilleur ami âgé et malentendant, ce chien trouve un moyen touchant de le prévenir de l'arrivée de leurs humains (vidéo)



Action Protection Animale

Les chiots peuvent désormais prétendre à un avenir serein. « Ils ne seront jamais vendus au premier venu », assure APA. Celle-ci s'emploiera à leur trouver des foyers aimants, tout comme elle le fera pour leurs parents.

« Les animaux ont une capacité de résilience exceptionnelle (et ils nous le prouvent, chaque jour). Merci à tous pour votre mobilisation essentielle », conclut l'association.