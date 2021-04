Une famille d'accueil désespère de voir ce chien à l'apparence unique être adopté

© Brianne Miers

A cause de son museau déformé, Kleo n’intéresse pas les adoptants et a même failli être euthanasiée. Une association a décidé de la prendre en charge et de la confier à une famille d’accueil, en attendant de lui trouver un foyer définitif.

Les chiens des refuges qui ont un aspect différent des autres ont moins de chances d’être adoptés que leurs congénères « normaux ». Kleo fait partie de ces canidés qui attendent longtemps dans leurs box que quelqu’un s’intéresse enfin à eux, mais qui connaissent déceptions sur déceptions.

Cette chienne a, en effet, le museau déformé et a un prognathisme mandibulaire, rapporte The Dodo. Autrement dit, sa mâchoire inférieure est avancée par rapport à celle supérieure. Elle avait été adoptée une fois avant d’être ramenée au refuge de San Antonio, dans l’Etat du Texas. Suite à cela, la structure d’accueil l’a placée sur sa liste de chiens à euthanasier.

Dès qu’elle l’a su, Meagan Hanley, fondatrice du refuge A Place for Ace à Boston dans le Massachussetts, a décidé de la sauver. L’association a organisé le long voyage de 3000 km de la chienne, qui a ensuite rejoint une famille d’accueil, celle de Brianne Miers.

"Une chienne intelligente, heureuse et en bonne santé"

Kleo s’est vite adaptée à son nouvel environnement et révélé son attachante personnalité. Brianne Miers dit d’elle qu’elle est une véritable « boule d’énergie ». Elle est « curieuse de découvrir tout ce qui l’entoure […] et très intelligente », poursuit la bénévole.

Brianne Miers indique également que la chienne « renifle un peu lorsqu’elle est excitée » et que, « en raison de son prognathisme, elle peut avoir un peu de mal lorsqu’elle boit de l’eau ou mange une friandise croquante ». Mais elle assure que pour le reste, Kleo est « heureuse et en bonne santé ».

C’est donc pour une chienne pleine de qualités que Brianne Miers, Meagan Hanley et toute l’équipe d’A Place for Ace s’emploient actuellement à trouver la famille idéale. Même si la tâche s’annonce difficile, elles sont déterminées à atteindre cet objectif, pour que Kleo puisse mener la vie qu’elle mérite.