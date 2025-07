Une famille contrainte à l’exil confie son chien bien-aimé à un refuge dans l’espoir qu’il lui offre un nouveau départ (vidéo)

Aux États-Unis, les refuges doivent désormais faire face à un nouveau problème : une hausse des abandons d’animaux liés aux expulsions massives d’immigrants sans papiers ordonnées par l’administration Trump. Draco, un Berger Allemand de 6 ans, est l’une de ces victimes collatérales de cette politique migratoire implacable.

Une décision déchirante

D’origine mexicaine, la famille de Draco avait adopté le toutou 5 ans auparavant. Visée par les récentes lois anti-immigration, elle s’apprêtait à retourner au Mexique avec son fidèle compagnon à 4 pattes, mais hélas, une politique aérienne imprévue a interdit Draco de vol en raison de sa taille.

Contrainte à l’exil, la famille du toutou était désormais aussi contrainte de confier sa boule de poils bien-aimée au Département de soins et de contrôle des animaux du comté de Los Angeles (DACC), une décision qui lui a déchiré le cœur.

© Saving Carson Shelter Dogs / Facebook

« La famille de Draco s'est retrouvée dans une situation très difficile en raison des récentes opérations de l'Immigration and Customs Enforcement et de leur expulsion ultérieure », a déclaré Christopher Valles, porte-parole du DACC, à People. « Malheureusement, ils n'ont pas pu emmener Draco avec eux et ont pris la décision difficile de le confier à notre centre de soins pour assurer sa sécurité et son bien-être. »

Dès le transfert du toutou au Carson/Gardena Animal Care Center, ses nouveaux amis ont ainsi fait de leur mieux pour lui offrir le nouveau départ qu’il méritait.

© Christopher Valles / Los Angeles County Department of Animal Care and Control

« Nous sommes là pour l'aider »

En découvrant l’histoire de Draco en ligne, de nombreux internautes ont craint qu'il ne soit menacé d'euthanasie. En bonne santé et sans aucun problème de comportement, le toutou était heureusement tout à fait apte à être adopté.

Il n’aura d’ailleurs fallu qu’une semaine et une vidéo virale sur les réseaux sociaux, pour que ce gentil chien au cœur brisé ne trouve un nouveau foyer. Le refuge s’est félicité de cette excellente nouvelle et renouvelle son soutien à toutes les familles en détresse…

« Le DACC veut que la communauté sache que quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une famille et qu'elle se retrouve dans la position difficile de ne pas pouvoir prendre soin de son animal de compagnie, nous sommes là pour l'aider », assure Christopher Valles.

Au cours du mois dernier, près de la moitié des animaux confiés au DACC comme Draco ont ainsi été placés avec succès dans des foyers permanents et aimants. Une véritable lueur d’espoir pour de nombreuses boule de poils…