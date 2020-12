Une famille cherche un compagnon pour leur Boxer en deuil et finit par retrouver sa soeur dans un refuge

Les Broomhead souhaitaient trouver un compagnon pour leur chien, très affecté par la disparition de son congénère. Après quelques recherches, ils ont fini par retrouver sa sœur, qui attendait qu’on lui accorde enfin sa chance au refuge après plusieurs adoptions avortées.

Il y a plus d’un an, Mark et Sarah Broomhead avaient adopté Luther, un croisé Boxer, auprès d’un éleveur à Huddersfield, dans le Nord de l’Angleterre. Tout allait pour le mieux pour la famille, qui avait un autre chien. Les 2 canidés s’entendaient à merveille, jusqu’à devenir d’inséparables amis.

Malheureusement, le compère de Luther est décédé, plongeant ce dernier et ses propriétaires dans une grande tristesse. Ses maîtres faisaient tout pour essayer de lui remonter le moral, mais rien ne semblait pouvoir combler le vide laissé par le défunt quadrupède dans le cœur de Luther.

Les Broomhead se sont alors mis à la recherche d’un chien à adopter pour aider Luther à surmonter cette épreuve. Ils en ont discuté avec l’éleveur chez lequel ils l’avaient acheté, dans l’espoir de trouver un autre membre de sa portée. Il leur a alors parlé de Jessie, la sœur de Luther, qui n’avait pas eu la même chance que lui.

Les premiers propriétaires de Jessie s’étaient séparés d’elle au bout de quelques semaines. Elle avait été ensuite adoptée par une autre famille, mais ne s’était pas du tout entendue avec son chat. Ramenée au refuge Dogs Trust de Leeds, on lui a trouvé un nouveau foyer peu après, mais là encore, l’expérience a tourné court. La chienne était de retour au centre d’accueil et d’adoption du Yorkshire-et-Humber en mai dernier. Elle était alors âgée de 8 mois.

Mark et Sarah ont décidé de la rencontrer au refuge, accompagnés de Luther. Entre celui-ci et sa sœur, la connexion a été instantanée. Ils se sont mis à courir et à jouer ensemble. « Il n’y avait aucune forme d’appréhension. Nous devions l’emmener à la maison », confiait le père de famille à Metro.

« Jessie était timide et nerveuse les premiers jours, mais elle s’est adaptée rapidement et elle donne l’impression d’être une tout autre chienne à présent », ajoutait-il. Elle est devenue « câline et affectueuse », d’après Mark Broomhead.

Jessie et son frère s’adorent ! Ils passent leurs journées à s’amuser. Une joyeuse fratrie réunie juste à temps pour Noël.