Une famille belge perd son jeune chien en route vers l'Espagne et reçoit une aide des habitants d'Indre-et-Loire pour le retrouver

Ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont prêté main forte à cette famille, partie de Belgique en direction de l’Espagne, et qui a perdu son chien sur une aire d’autoroute. C’est au niveau de Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire) que le chien a disparu. Sa famille a tout de suite lancé un appel sur les réseaux sociaux, et a reçu un soutien impressionnant de la part d’habitants de la région. Plusieurs jours plus tard, le chien a été localisé. Tout le monde espère qu’il sera bientôt de retour auprès des siens.

Âgé de 9 mois, le Malinois nommé Kaiser a disparu à la fin du mois d’avril, précise Ouest France. Sa famille a mis en pause son voyage pour consacrer tout son temps aux recherches du chien. Au fil des heures, après avoir signalé la disparition, les aides se sont multipliées pour quadriller le terrain, et apporter une bonne nouvelle à la famille.

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« On aimerait que des gens fassent la même chose »

La motivation des uns et des autres est souvent très simple. Un couple venu de la région confiait par exemple : « On a des chiens aussi et on aimerait que des gens fassent la même chose pour nous s’ils venaient à disparaître ». D’autres habitants, des dizaines au total, ont mené des recherches bénévolement. Également, la sœur de la propriétaire du chien, ainsi qu’une amie, se sont déplacés depuis la Belgique pour assurer un soutien durant ces jours difficiles.

Une silhouette familière

Kaiser a été aperçu quelques jours plus tard au niveau d’un aéroclub. Les témoignages de témoins se sont multipliés, confirmant la présence du chien sur ce terrain. Une des bénévoles expliquait : « Je l’ai immédiatement reconnu, ses oreilles, son regard, c’est sûr que c’était lui. Sachant que plusieurs personnes disaient avoir vu un chien dans les environs ».

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« Ça montre qu’il y a encore beaucoup de bienveillance »

Pour le moment, Kaiser n’a pas encore pu être attrapé. Une cage piégée, l’installation de quelques-unes de ses affaires et de sa nourriture amèneront peut-être le chien à se montrer prochainement. Un membre de la famille expliquait : « L’idée est qu’il reconnaisse son odeur pour aller dans cette cage ».

Pleine d’espoir, la famille de Kaiser tient à remercier toutes ces personnes qui se sont mobilisées, montrant que la notion d’« humanité » est bien présente.