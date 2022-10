Une famille appelle les secours après avoir découvert dans son jardin une chienne couverte de puces et incapable de tenir sur ses pattes

Entre la version d’Annie découverte dans un état de santé extrêmement préoccupant et celle qui a récemment rejoint sa famille d’accueil, la différence est spectaculaire. Cette chienne a véritablement connu une seconde naissance depuis sa découverte dans un jardin.

Par une chaude journée d’été, une famille de Saint Louis, dans l’Etat du Missouri, a découvert dans son jardin de derrière une chienne malade et faible, recroquevillée dans un coin. Personne ne savait depuis combien de temps Annie McHound, 3 ans, s’y trouvait.

L’animal était en grande souffrance, couvert de puces, cachectique et incapable de tenir sur ses pattes. Les propriétaires des lieux ont aussitôt contacté l’association locale Stray Rescue of St. Louis.



« Je ne pense vraiment pas qu'elle aurait survécu beaucoup plus longtemps », dit Donna Lochmann, responsable au sein de l’organisation, à The Dodo. Elle n’avait jamais vu de chien avec autant de parasites sur le corps.

Elle a fait monter la chienne à bord de sa voiture et l’a conduite au refuge, où les vétérinaires de l’association l’attendaient pour l’examiner. Peu après son arrivée, elle a été lavée par toute une équipe mobilisée pour s’occuper d’elle.



Confortablement installée dans son box, Annie McHound ne voyait toujours pas son état s’améliorer malgré les soins et sa mise sous perfusion. Il a alors été décidé de l’emmener dans un centre vétérinaire spécialisé pour une transfusion de sang.



« Elle a finalement commencé à agir comme une chienne »

De retour au refuge après l’opération, elle a été placée dans une chambre oxygénée afin d’aider ses poumons, fortement affectés par l’anémie, à se rétablir. L’équipe de Stray Rescue of St. Louis était à ses côtés jour et nuit pour la soigner et la réconforter.

De temps en temps, on l’emmenait dehors pour lui permettre de s’offrir un bain de soleil et de l’air frais.



Une fois ses poumons guéris, Annie McHound a pu rencontrer les autres chiens du refuge. « C'est là qu'elle a finalement commencé à agir comme une chienne. Elle a commencé à se lier d'amitié avec ses congénères et a adoré jouer avec eux », raconte Donna Lochmann.

Se portant de mieux en mieux, la chienne a été placée en famille d’accueil et sera bientôt prête à être adoptée.