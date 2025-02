Ce chien est entré dans l'histoire en devenant le premier de sa race à remporter la récompense suprême au Westminster Dog Show

Il s’appelle Monty et il est le premier représentant de sa race à se voir attribuer le premier prix lors du Westminster Kennel Club Dog Show. Ce chien a effectivement été choisi parmi plus de 2500 de ses congénères ayant participé à l’exposition canine.

Le 149e Westminster Kennel Club Dog Show s’est tenu au Madison Square Garden de New York, réunissant des milliers de chiens appartenant à 200 races et répartis parmi 7 catégories. L’évènement s’est achevé le mardi 11 février avec l’annonce du grand vainqueur, le « Best in Show » en l’occurrence. Le lauréat est un Schnauzer géant de 5 ans qui répond au nom de Monty, rapportait USA Today.

Le Westminster Kennel Club Dog Show est l’une des expositions canines les plus anciennes et les plus prestigieuses de la planète. Jusque-là, aucun Schnauzer géant n’avait accédé à la récompense suprême ; la victoire de Monty est constitue donc une grande première dans l’histoire de ce concours.



Katie Bernadin / Instagram

En outre, il est le premier à avoir été élu « Best in Show » en étant issu de la catégorie « Chiens de travail » depuis 2004. C’est d’ailleurs une catégorie qu’il avait dominée 3 fois de suite.

« Il ne s’arrête jamais »

« Il est très persévérant, dit de lui sa propriétaire Katie Bernadin, qui vit dans l’Etat du New Jersey. Je suis tellement fière de lui. Je l'appelle mon Secrétariat, car il ne s'arrête jamais ».



Katie Bernadin / Instagram

La vidéo ci-dessous, postée sur le compte X (anciennement Twitter) de la chaîne FOX Sports, montre le moment où Monty s’est vu remettre le prix « Best in Show » :

MONTY WINS!



Three straight group wins, and the Giant Schnauzer takes home this year's @WKCDOGS Best in Show ?????? pic.twitter.com/xL8aAZXLKv — FOX Sports (@FOXSports) February 12, 2025

Le Schnauzer géant est talonné par un Whippet appelé Bourbon et vainqueur dans la catégorie des « Hounds » (chiens courants, lévriers…). Il était sorti de sa retraite à 9 ans et demi pour prendre part à l’exposition, lui qui avait déjà fini 2e en 2020 et en 2021.

A lire aussi : La chanteuse Pink finit par craquer pour le chien qu'elle n'était censée accueillir que provisoirement et se dit "heureuse d'avoir échoué"

L’édition 2025 du Westminster Kennel Club Dog Show a également vu la participation de Ziggy, femelle Barzoï intervenant en tant que chienne de thérapie auprès des victimes des incendies ayant récemment fait rage dans la région de Los Angeles.