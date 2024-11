Des bienfaiteurs découvrent le mensonge d’une famille qui souhaitait faire euthanasier son Labrador

Godric, un Labrador Retriever de 3 ans, a été emmené à Hearts for Paws par ses propriétaires pour être euthanasié. Il aurait agressé l’enfant de la famille, rapportait The Animal Club. Les membres du refuge californien ont refusé cette requête en comprenant que le problème ne venait pas de l’animal et que les maîtres n’en étaient pas à leur coup d’essai.

Selon le témoignage de ces derniers, leur bébé se serait approché de la gamelle du chien. Mécontent que quelqu’un essaie de toucher à sa nourriture, ce dernier aurait réagi par la morsure. De ce fait, ses maîtres ont décidé de le conduire au Hearts for Paws non pas pour l’abandonner, mais pour le faire endormir.

@heartsforpawsrescue / Instagram

Godric était d’une immense gentillesse

Quand il a accueilli Godric, le personnel a eu du mal à comprendre pourquoi ses maîtres voulaient mettre fin à ses jours. Pour lui, son placement en refuge était déjà suffisant, surtout lorsqu’il a découvert à quel point Godric était gentil. Il n’avait pas une once d’agressivité en lui, ce qui a conforté les sauveteurs dans l’idée de ne pas l’euthanasier.

Ils l’ont donc placé au refuge et, en le voyant interagir avec une chienne de 6 ans nommée Sadie, ils ont fait le rapprochement. Cette dernière avait été abandonnée 2 mois plus tôt au refuge par la même famille. Laquelle avait également demandé l’euthanasie pour la femelle. Une histoire “presque incroyable” pour les bienfaiteurs, qui ne sont malheureusement plus étonnés par ce que certains sont capables de faire.

Une nouvelle vie en perspective

Ces derniers vont désormais tout faire pour offrir aux toutous la vie qu’ils méritent depuis toujours. Ils sont adoptables ensemble ou séparément, précisait l’organisme de sauvetage. Lequel a ajouté qu’ils étaient “exceptionnellement gentils” et qu’ils méritaient d’avoir une seconde chance dans la vie.

A lire aussi : Un vétérinaire refuse d’euthanasier un chiot d’une semaine, et fait tout son possible pour lui sauver la vie

@heartsforpawsrescue / Instagram

Sur les réseaux sociaux, un porte-parole a tenu à rappeler que tous les chiens pouvaient être amenés à se défendre : « Tout chien a le potentiel de mordre dans des circonstances injustes et le grognement ne devrait pas être puni, ni entraîner une condamnation » écrivait-il.

Sadie et Godric ont reçu beaucoup de soutien de la part des internautes, qui leur ont souhaité de trouver une famille aimante.