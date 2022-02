Une étude sur le vieillissement canin espère améliorer la longévité des chiens et de l'Homme

Photo d'illustration

Pourquoi certains chiens vivent-ils beaucoup plus longtemps que leurs congénères ? C’est ce que cherchent à savoir les auteurs d’une étude récemment lancée et qui consistera notamment à passer les génomes de milliers de canidés au peigne fin. Des travaux qui pourraient aussi permettre d’en savoir plus sur la longévité humaine.

Le Dog Aging Project est une étude très prometteuse. Elle suscite énormément d’attentes et d’espoir au sein de la communauté scientifique, et pas seulement en lien avec l’univers canin ; ses conclusions pourraient, en effet, concerner aussi la santé humaine. C’est ce que rapportait People le lundi 14 février.

Ladite étude s’intéresse aux chiens à la longévité exceptionnelle. Elle vise à percer les secrets derrière ces quadrupèdes qui parviennent à vivre 20 ans et plus, dépassant ainsi largement l’espérance de vie moyenne chez cette espèce.

Les connaissances autour de l’âge et le vieillissement chez le meilleur ami de l’Homme ont longtemps été émaillées d’idées reçus et de fausses croyances, comme celle selon laquelle un an de vie humaine équivaudrait à 7 chez le chien. En fait, d’après les spécialistes, les chiens de grandes races vieillissent 10 fois plus vite que les humains, et ceux de petite taille peuvent vieillir plus longtemps que le supposé rapport « 1/7 » en question.

Les génomes de 10 000 chiens passés au crible

Le Dog Aging Project devrait donc permettre de mettre un terme à ces informations erronées et en obtenir de nouvelles, dont certaines susceptibles de devenir déterminantes. Pour ce faire, les chercheurs ont commencé à analyser les génomes de 10 000 chiens. Un travail s’inscrivant sur le long terme et qui amène ses auteurs à espérer trouver les causes de la longévité chez le chien. Au final, les renseignements obtenus pourraient être utilisées pour l’amélioration de la durée et la qualité de vie tant chez nos amis à 4 pattes que chez l’Homme.

« Il s'agit d'un projet très vaste, ambitieux et interdisciplinaire qui peut potentiellement devenir une ressource puissante pour la communauté scientifique au sens large », a déclaré le professeur Joshua Akey (Université de Princeton dans le New Jersey) à l’agence SWNS. Le scientifique se dit convaincu que ces travaux contribueront à « améliorer la santé des chiens et, en fin de compte, celle des humains ».

« Une opportunité unique »

Il explique cette possible transposition à l’Homme des potentielles trouvailles par plusieurs aspects :

A lire aussi : Une future maman filme l'instant touchant où sa chienne exprime de la curiosité pour le bébé et sa joie de l'accueillir

Le processus de déclin fonctionnel et les maladies liées au vieillissement sont assez proches chez les 2 espèces

La qualité des soins apportés aux chiens et aux humains sont comparables à bien des égards

L’Homme et le chien vivent dans le même environnement

Avec toutes ces similitudes, le Dog Aging Project constitue « une opportunité unique d’identifier les facteurs génétiques, environnementaux et de mode de vie associés à une vie longue et saine », estime pour sa part le professeur Daniel Promislow (Université de Washington), l’un des principaux auteurs de l’étude.