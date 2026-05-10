Une étude suggère que nourrir son chien une seule fois par jour peut contribuer à le maintenir en meilleure santé

Chez nos amis les animaux, l’alimentation joue un rôle dans leur longévité. Récemment, des chercheurs se sont intéressés à une question simple, mais essentielle : la fréquence des repas influence-t-elle la santé des chiens ? Les résultats apportés par les scientifiques pourraient bien modifier certaines habitudes chez les propriétaires de toutous…

Publiée en 2022, l’étude « Once-daily feeding is associated with better health in companion dogs: results from the Dog Aging Project* » examine l’association entre la fréquence des repas et différents indicateurs de santé chez nos partenaires canins. Les chercheurs ont voulu déterminer si nourrir un chien une seule fois par jour pouvait être lié à une meilleure santé globale et à de meilleures fonctions cognitives.

Pour cela, ils se sont appuyés sur les données du Dog Aging Project, un vaste programme de recherche américain qui suit des milliers de toutous tout au long de leur vie. Les données analysées proviennent de questionnaires remplis par les propriétaires entre 2019 et 2020. Ces derniers couvrent des informations sur le mode de vie, l’alimentation, l’activité physique et l’état de santé des animaux.

Au total, plus de 24 000 chiens ont été inclus pour l’analyse des problèmes de santé et plus de 10 000 pour l’évaluation des fonctions cognitives. Les scientifiques ont comparé 2 groupes : les boules de poils nourries une fois par jour ; et celles alimentées plus fréquemment (2 fois ou plus, voire en libre-service).

Ils ont également pris en compte de nombreux facteurs pouvant influencer les résultats, comme l’âge, la race, le poids, le niveau d’activité ou encore l’utilisation de compléments alimentaires.

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Une meilleure santé globale chez les chiens nourris une fois par jour

À la fin de cette étude, les chercheurs ont remarqué que les chiens nourris une seule fois par jour présentaient en moyenne de meilleures performances cognitives. De plus, le test a mis en évidence une association entre l’alimentation quotidienne unique et une réduction du risque de certaines maladies. Les toutous bénéficiant d’un repas quotidien avaient notamment moins de probabilités de souffrir de troubles gastro-intestinaux, dentaires, rénaux, pancréatiques ou encore orthopédiques.

Pour d’autres affections, comme les pathologies cardiaques et neurologiques ou encore le cancer, la tendance était aussi favorable, mais les résultats n’étaient pas statistiquement significatifs.

À noter que cette étude scientifique montre une association et non une relation de cause à effet. Les chercheurs eux-mêmes indiquent que des études longitudinales seront nécessaires pour confirmer si la fréquence des repas influence directement la santé de nos fidèles compagnons.

Repenser certaines habitudes alimentaires

Cette étude apporte un éclairage nouveau sur une pratique pourtant très courante. Elle suggère que, contrairement à certaines idées reçues, nourrir son chien une fois par jour pourrait être bénéfique pour sa santé.

Elle s’inscrit aussi dans une tendance plus large observée chez d’autres espèces, notamment les rongeurs et les humains, où des régimes alimentaires incluant des périodes de jeûne semblent améliorer certains paramètres métaboliques et ralentir le vieillissement.

Cependant, ces résultats ne doivent pas être interprétés de manière simpliste. Tous les chiens sont différents ! L’âge, la race, l’état de santé ou encore le niveau d’activité doivent être pris en compte avant de modifier leur régime alimentaire. Par exemple, les chiots ou les chiens ayant des besoins énergétiques spécifiques nécessitent souvent plusieurs repas par jour. Cette étude invite surtout les propriétaires à repenser certaines habitudes et à ouvrir le dialogue avec leur vétérinaire pour faire le bon choix pour leur animal.

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Son âge (chiot, adulte, senior).

Sa taille (petite, moyenne ou grande race).

Son niveau d’activité physique.

Son état de santé (troubles articulaires, diabète, surpoids…)

Son éventuelle stérilisation.

Ses sensibilités (intolérances alimentaires…).

Ses préférences gustatives.

Ces divers paramètres influencent directement les besoins nutritionnels de votre fidèle compagnon. Pour faire un choix adapté et sûr, nous vous recommandons vivement de demander conseil à votre vétérinaire.

*« Once-daily feeding is associated with better health in companion dogs: results from the Dog Aging Project », Emily E. Bray & al, GeroScience, 28 avril 2022.