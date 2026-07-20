Une étude scientifique révèle qu'un battement de la queue vers la gauche indique que votre chien est anxieux

Dans notre esprit, un chien qui remue la queue est forcément heureux . Mais le sens de ce geste peut révéler un tout autre état émotionnel ! Des chercheurs italiens ont montré que la direction des battements varie en fonction de ce que l’animal ressent. Lorsque la queue part davantage vers la droite, il vit une situation positive. Mais si elle est orientée vers la gauche, ce comportement peut traduire de l’anxiété ou une perception de menace. Cette découverte scientifique permet de mieux comprendre le langage corporel du meilleur ami de l’Homme et d’adapter notre attitude face à lui.

À travers cette étude publiée la revue Current Biology*, les chercheurs souhaitaient déterminer si les émotions ressenties par les chiens influencent la façon dont ils remuent la queue. Chez de nombreuses espèces, les 2 hémisphères du cerveau ne traitent pas les informations de la même manière. Les scientifiques se demandaient donc si cette spécialisation pouvait se refléter dans les mouvements de la queue du meilleur ami de l’Homme.

Pour le vérifier, ils ont observé 30 chiens de races différentes. Chaque toutou était placé face à plusieurs stimuli capables de provoquer des émotions variées. Les chercheurs présentaient successivement l’adoptant de l’animal, un inconnu, un chat et un congénère inconnu au comportement jugé « dominant ».

Les séances étaient filmées afin de mesurer avec précision l'amplitude et la direction des battements de queue. Les scientifiques ont ensuite comparé les réactions obtenues selon chaque situation. Cette méthode leur a permis d'établir un lien entre les émotions ressenties et l'orientation des mouvements.

Des différences qui s’expliquent par le fonctionnement du cerveau

Comme le prouvent les résultats, quand les chiens apercevaient leur adoptant, leur queue remuait davantage vers la droite. Cette réaction, également observée face à une personne inconnue mais de manière moins marquée, est associée à des émotions positives comme la joie, l'intérêt ou l'envie d'interagir.

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Mais la vue d'un congénère inconnu à l'attitude dominante provoquait des battements orientés vers la gauche. Selon les scientifiques, cette réponse correspond à un état émotionnel négatif, marqué par la prudence, l'anxiété ou la crainte. Face au chat, les mouvements étaient plus modérés, signe d'une émotion moins intense.

Les chercheurs expliquent ces différences par le fonctionnement du cerveau. L'hémisphère gauche est davantage impliqué dans les comportements d'approche et les émotions positives. L'hémisphère droit est, quant à lui, plus actif lors des réactions de retrait et face aux situations perçues comme menaçantes. Cette asymétrie se retrouve dans les mouvements de la queue.

Pour les propriétaires de boules de poils, cette découverte rappelle qu'il ne suffit pas de voir une queue remuer pour conclure qu'un chien est heureux ! Il est tout aussi important d'observer la direction des battements, la posture générale, la position des oreilles, le regard et les expressions du corps. Un toutou dont la queue bat vers la gauche tout en restant tendu peut ressentir un malaise, malgré des mouvements qui semblent amicaux au premier abord.

Pour rappel, une meilleure lecture du langage corporel de votre fidèle compagnon peut vous aider à éviter certaines incompréhensions, à reconnaître les situations de stress et à adapter votre approche pour préserver son bien-être comme la sécurité des personnes qui l'entourent.

* « Asymmetric tail-wagging responses by dogs to different emotive stimuli », A. Quaranta, M. Siniscalchi, G. Vallortigara, Current Biology, volume 17, article 6, 2007.