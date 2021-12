Le moment réconfortant où une femme retrouve sa chienne dans les décombres après le passage d'une tornade (vidéo)

Une tornade meurtrière a balayé l'État du Kentucky (États-Unis) au début du mois de décembre 2021. Lors de la catastrophe, une femme a été séparée de sa chienne bien-aimée...

Mayfield a été l'un des sites les plus dévastés à la suite de la tornade, qui a frappé l'État du Kentucky de plein fouet dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 décembre 2021. De nombreux morts sont malheureusement à déplorer...

Au cours de cette soirée noire, une femme a été séparée de sa chienne Nola. « Lorsque cela s'est produit, nous étions dans la maison et nous l'avons perdue, a-t-elle déclaré, le courant a été coupé, la maison a commencé à trembler, nous avons été soulevés et nous avons perdu le chien. »

Bouleversée par cette perte, la dame a passé le quartier jonché de décombres au peigne fin. Lucas Waagmeester, un journaliste néerlandais qui a couvert le triste événement, l'a accompagnée dans ses recherches, rapporte Daily Mail.

Des larmes, mais de joie

Au cours de l'opération, le journaliste a pointé du doigt un chien qui errait sur un tas de débris. À ce moment-là, la résidente de Mayfield a reconnu son compagnon à 4 pattes. « Nola ! Nola, a-t-elle crié en se précipitant vers le quadrupède, viens ici mon bébé. »

S'en sont suivies des retrouvailles émouvantes ; Nola a couru pour se nicher dans les bras réconfortants de sa propriétaire. Le canidé lui a fait la fête, des larmes de bonheur ont commencé à couler : l'émotion était très forte.

La vidéo de cette réunion touchante a été publiée sur Facebook, où elle a recueilli plus de 4 000 mentions « j'aime » à ce jour. La rencontre a offert un bref moment de joie au milieu des ruines de la ville, autrefois si animée.

Une autre femme avait perdu son chien lors de la tempête

Nola et son humaine préférée n'ont pas été les seules à se retrouver. Deanna Badillo, une autre victime de la catastrophe naturelle, a cru que son animal de compagnie avait été tué cette nuit-là.

Elle a finalement appris que son partenaire canin s'en est sorti vivant. Un voisin l'a découvert parmi les décombres et l'a confié à un refuge local, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver sa famille. Un soulagement pour Deanna Badillo, une petite lumière d'espoir et de joie en plus dans ce paysage désolé.