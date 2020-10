Une enseigne américaine décide de ne plus vendre de colliers électriques pour chiens et promeut le renforcement positif dans une pétition en ligne !

Photo d'illustration

Petco a annoncé, la semaine dernière, qu’elle mettait fin à la vente de colliers électriques pour chien dans ses magasins physiques et en ligne. L’enseigne spécialisée dans les produits et accessoires pour animaux de compagnie invite également les acteurs du marché et les consommateurs à se tourner davantage vers les méthodes d’éducation positive.

Les colliers électriques pour chien, utilisés notamment pour empêcher l’animal d’aboyer, ne seront plus vendus chez Petco. L’enseigne américaine l’a annoncé le 6 octobre dernier via un communiqué, comme le rapporte USA Today. La marque basée à San Diego entend, par ailleurs, promouvoir l’éducation par le renforcement positif et « créer un véritable changement » dans ce domaine. Elle appelle les autres entreprises du secteur et les consommateurs à suivre cette voie.

Conjointement, Petco a lancé sa campagne « Stop the Shock » (« Arrêtez le choc »), qui comprend une pétition en ligne.

Ainsi, les colliers à choc électrique destinés aux chiens ont tous été retirés des magasins de la chaîne Petco, qui n’en commercialisera pas non plus via ses boutiques en ligne. Ron Coughlin, PDG de l’enseigne, a déclaré que l’électricité « n’a pas sa place dans l’éducation d’un chien de la part d’un propriétaire lambda ». Il ajoute qu’il a été démontré « que les colliers à choc électrique favorisent la peur, l’anxiété et le stress chez les chiens, et nous croyons qu’il existe un meilleur moyen – l’éducation par le renforcement positif ».

Le communiqué cite, par ailleurs, un sondage récent réalisé auprès de 1000 propriétaires canins. 70% d’entre eux ont dit sentir que ces dispositifs avaient un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel de leurs chiens. 69% les considèrent comme relevant d’une méthode cruelle. Enfin, 71% confient penser qu’il devrait y avoir une limitation dans la vente des colliers électriques pour chien afin de prévenir les erreurs et les abus.

Pour marquer cette évolution dans sa philosophie, Petco se décrit désormais comme une entreprise dédiée à la santé et au bien-être animal : « Notre mission est d’améliorer la vie des animaux de compagnie et nous pensons que les colliers à choc électriques se situent à l’opposé » de son orientation.

La marque propose un cours en ligne gratuit d’introduction aux techniques de renforcement positif pour les propriétaires désireux de s’y initier.