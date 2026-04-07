Une enseignante dans un lycée agricole alsacien fait cours avec ses 3 chiens pour motiver ses élèves (vidéo)

Au lycée agricole d’Obernai dans le Bas-Rhin, les cours d’Aurélie Iyapah, enseignante en agronomie et aménagement, ont une particularité qui ne passe pas inaperçue : ses chiens l’accompagnent en classe. Sue, Viking et Arcane apportent bonne humeur et réconfort aux élèves et illuminent le quotidien de tous ceux qui fréquentent le lycée. Grâce à ces toutous, même les contrôles deviennent des moments agréables !

Pas toujours facile de se motiver pour aller au lycée… mais pour les élèves du lycée agricole d’Obernai, dans le Bas-Rhin (67), c’est une autre histoire ! Chaque jour, ils ont hâte de retrouver les chiens de leur enseignante, Aurélie Iyapah, qui les accompagnent en classe.

Sue, Viking et Arcane sont bien plus que des compagnons à 4 pattes : ce sont de véritables mascottes qui apportent beaucoup de joie aux élèves, rendant chaque cours plus stimulant.

Une initiative originale pour améliorer le climat scolaire

C’est depuis janvier 2025 que les cours dans ce lycée alsacien ont une petite touche poilue. Inspirée par une initiative de médiation canine au lycée de Valdoie (Territoire de Belfort), Aurélie Iyapah, enseignante en agronomie et aménagement, a décidé d’emmener ses propres chiens en classe.

Sue, la sage de 12 ans, Viking, le câlin espiègle de 17 mois, et Arcane, le jeune énergique de 9 mois, partagent désormais le quotidien des lycéens.

© Lycée agricole d'Obernai / Facebook

Selon le cours, un, 2, voire les 3 chiens accompagnent Aurélie, chacun trouvant sa place auprès des élèves.

Rapidement, l’ambiance de la classe a changé : les élèves étaient plus concentrés et on ressentait moins de tensions.

© Lycée agricole d'Obernai / Facebook

« J’avais des problèmes de discipline avec une classe, certains élèves avaient des soucis personnels, ce qui impactait le reste des élèves. Ils discutaient trop, ronchonnaient, n’étaient pas contents des activités. À partir du moment où le chien est arrivé dans la classe, ils sont devenus contents. Ils sont même arrivés en DS [devoir surveillé, NDLR] en souriant ! », confie ainsi Aurélie à Actu.fr.

© Lycée agricole d'Obernai / Facebook

Des chiens au service du lien social et du bien-être

Les chiens d’Aurélie ne se contentent pas d’apporter de la bonne humeur : ils créent aussi du lien et veillent au bien-être des élèves. Viking, par exemple, sait repérer ceux qui se sentent un peu isolés et passe volontiers du temps à leurs côtés, se faisant caresser ou accompagnant même certains élèves lors de sorties.

© Lycée agricole d'Obernai / Facebook

Les témoignages sont unanimes : les élèves adorent cette présence, qui les aide à se calmer, à se concentrer et rend les cours plus agréables.

« Ils viennent vers nous, nous sautent dessus parfois quand on travaille… ça sort de l’ordinaire, ça permet de plus apprécier le cours », assure Chloé, une élève qui adore les chiens.

Entre câlins, jeux et photos, Sue, Viking et Arcane sont rapidement devenus les mascottes du lycée.

« Pendant la récré, c’est le moment où les élèves que je n’ai pas en cours peuvent profiter des chiens », raconte Aurélie. « Certains élèves me cherchent à la fin des cours pour voir où sont les chiens », observe-t-elle.

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© Lycée agricole d'Obernai / Facebook

Même les petits désagréments des chiots, comme quelques pipis à nettoyer, paraissent bien légers face à la joie et à l’ambiance positive qu’ils apportent au quotidien !