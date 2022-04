Un mois après avoir été abandonné sur le bord de la route, ce chiot devenu mascotte de la police trouve la famille idéale

Un petit Chihuahua avait été découvert sur le bord d’une route du Massachussetts, abandonné dans une caisse de transport alors qu’une tempête de neige s’annonçait dans la région. Pris en charge par un refuge, il est devenu la mascotte de la police locale, dont les membres se sont énormément attachés à lui.

Victime d’abandon, un chiot a été adopté par les policiers d’un commissariat après son sauvetage, rapportait WCVB le lundi 4 avril.

Le 26 février dernier, une personne faisait une triste découverte alors qu’elle était en train de promener son chien non loin de chez elle à North Attleboro, dans l’Etat du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis). Elle avait trouvé un chiot Chihuahua abandonné dans sa caisse de transport, au bord d’une route.

Le petit canidé avait été retrouvé juste à temps, car une tempête de neige était sur le point de s’abattre sur la région. Après sa prise en charge par le refuge local, la police de North Attleboro a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux et ouvert une enquête.

Elle indiquait, sur sa page Facebook, que le chiot en question était âgé de 12 mois approximativement et qu’il était déshydraté. Elle demandait à quiconque pouvant le reconnaître de se manifester.

A mesure qu’il reprenait des forces et que son état de santé s’améliorait, le jeune Chihuahua, qui a été appelé Axel, passait de plus en plus de temps auprès des policiers. Il prenait part à différents évènements et activités menés par le commissariat, comme la collecte de livres.



Le chiot y a même supervisé la formation aux premiers secours, comme le montre la publication ci-dessous :



Sa propriétaire interpellée et jugée, Axel adopté par la police

Le 24 mars, la police de North Attleboro a annoncé l’arrestation de l’auteure de l’abandon. Dominique Scott comparaissait ce matin-là devant le tribunal de district d’Attleboro pour cruauté animale.

Forces de l’ordre et refuge étaient désormais à la recherche d’une nouvelle famille aimante pour Axel. Finalement, c’est la police qui l’a officiellement adopté. Dans une vidéo touchante postée hier, on peut voir toute l’équipe du commissariat faire la fête à son nouveau membre.