Une directrice de refuge se fait voler sa voiture avec 2 chiens à l'intérieur. Le voleur les abandonne sur la route !

Le weekend dernier, la directrice d’un refuge du Colorado a eu très peur pour les 2 chiens qu’elle avait laissés dans sa voiture. Le véhicule a été volé, avec les canidés à bord. Les animaux ont été retrouvés quelques heures plus tard.

2 chiens disparus lors du vol de la voiture dans laquelle ils se trouvaient, ont été récupérés après leur abandon sur la route, comme le rapporte Fox 21.

Les faits se sont déroulés samedi dernier (6 mars). Cette après-midi-là, Lauren Fox, directrice du refuge All Breed Rescue and Training à Colorado Springs, avait garé son véhicule sur le parking de l’association, avec les chiens Ari et Diamond à l’intérieur.

Elle devait entrer brièvement dans les locaux de l’organisation et avait laissé la femelle Rhodhesian-Ridgeback de 5 ans et le mâle Terrier Tibétain de 11 ans dans le véhicule. Le moteur de ce dernier était en marche, tout comme l’air conditionné.

A son retour, le 4x4 gris n’était plus là, les canidés non plus. Les images enregistrées par le système de vidéosurveillance ont permis de comprendre ce qui s’était passé. Un homme était monté dans le véhicule et s’en était emparé. La vidéo a été twittée par Carly Moore, journaliste de la chaîne Fox 21.

COMING UP: The Executive Director of All Breed Rescue & Training shares her mistake hoping to prevent others from falling victim too. Her dogs were stolen during a carjacking, after he car was left running with them inside. Find out what happened on @FOX21News at 10 p.m. pic.twitter.com/rKk1d3RdTc