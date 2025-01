Une chienne qui errait sur la route après son abandon commence une nouvelle vie 2 semaines plus tard aux côtés d'une femme endeuillée

A 2 semaines de Noël, un refuge basée en Virginie, aux Etats-Unis, annonçait une merveilleuse nouvelle au sujet d’une chienne abandonnée et ayant frôlé le pire en s’aventurer sur une route fréquentée. Grace est passée de la tristesse au bonheur grâce aux automobilistes qui l’avaient sauvée et aux bénévoles qui ont pris soin d’elle.

Le 26 novembre 2024, la Norfolk SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) partageait sur les réseaux sociaux la terrible expérience qu’une chienne venait de vivre. Appelée Grace par ses bienfaiteurs, elle venait d’être abandonnée devant le refuge, dont les caméras de surveillance avaient filmé la scène.

Les images montraient une femme descendre de sa voiture en tenant l’animal en laisse, puis attacher ce dernier à un poteau avant de quitter les lieux. La chienne avait réussi à se libérer et s’était aussitôt retrouvée au milieu de la route où elle était en grand danger, d’après The News & Observer.

Fort heureusement, les automobilistes se sont arrêtés. L’un d’eux est descendu de son véhicule pour l’éloigner de la chaussée. « Ces bons samaritains lui ont sauvé la vie, indique la Norfolk SPCA. Cette pauvre chienne n’avait d’autre choix que d’attendre que quelqu’un lui vienne en aide, et nous sommes si reconnaissants qu’elle ait été retrouvée saine et sauve. »

Le récit a été largement relayé, notamment par la télévision locale. Les bénévoles avaient bon espoir de voir cette médiatisation aider la chienne à trouver une famille aimante pour toujours. C’est effectivement ce qui s’est produit.



Aesia Toliver WAVY / Facebook

Grace devient Holly Grace

Le 11 décembre, la Norfolk SPCA a annoncé la nouvelle que tout le monde espérait ; Grace a été adoptée. Une annonce faite sur Facebook et accompagnée d’une photo où la chienne est dans les bras de sa nouvelle propriétaire, Sharon Tomosovich, qui avait été touchée par son histoire et avait elle-même grand besoin de faire une telle rencontre.

A lire aussi : Une chienne brisée par l'abandon réapprend à apprécier le contact humain et les caresses malgré l'agitation du refuge (vidéo)

Sharon Tomosovich avait, en effet, perdu son amie à fourrure un mois et demi plus tôt. Cette chienne avait disparu à l’âge de 13 ans et s’appelait Grace, elle aussi. Difficile de ne pas y voir un signe…

La miraculée a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison et mène désormais une vie heureuse. Son nom a légèrement changé, puisqu’elle s’appelle à présent Holly Grace.