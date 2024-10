Une demande d'euthanasie débouche sur le sauvetage de 25 chiens détenus dans des conditions désastreuses et un appel à la solidarité

Une vingtaine de chiens vivant dans une maison insalubre et sans le moindre soin ont été secourus par l’association Vénus et des organisations partenaires, après l’alerte lancée par un vétérinaire à qui on avait demandé d’euthanasier une quinzaine d’entre eux. Ces animaux ont désormais besoin de familles aimantes et de dons pour repartir de la bonne patte.