Une association intervient dans un élevage de Maine Coons hors de contrôle pour y sauver 16 chats affamés et malades

Des chats squelettiques, malades et désespérés… C’est ce qu’ont découvert gendarmes et bénévoles en intervenant dans un élevage de Maine Coons à environ 75 kilomètres au nord de Bordeaux. Des animaux qui peuvent désormais renouer avec l’espoir après leur sauvetage.

Par la voix de son président Didier Talou-Blanchard, l’association de protection animale bordelaise Vénus a fait part de son « horreur » en relatant sur Facebook son intervention ayant permis de sauver une quinzaine de chats dans un élevage insalubre.

16 Maine Coons ont ainsi été secourus le samedi 28 septembre 2024. Le corps sans vie d’un 17e y a malheureusement été découvert.



Accompagnée de gendarmes, l’équipe de Vénus a agi « à la demande du 36 77, de Maître Moreau, avocate pour le droit des animaux, sur demande de réquisition du parquet de Bordeaux » dans l’élevage en question basé à Queyrac (33).

L’élevage était légal, précise France Bleu, mais sa gérante en avait manifestement perdu le contrôle. Les félins vivaient dans des conditions déplorables. Ils étaient maigres, épuisés et la faim les tourmentait. « Ils se sont rués sur les grilles dès notre arrivée, avec des regards du Christ en croix, des regards affamés, désespérés et cette flamme d'espoir simultanément », détaille Didier Talou-Blanchard.

« Nous étions tous outrés, choqués par cette découverte » poursuit le président de Vénus qui, avec ses collègues, a donné à manger aux chats sur place et en ont profité pour les saisir les uns après les autres. D’ailleurs, ils ne résistaient pas vraiment à leur capture ; « aucun n’a essayé de mordre, ni de griffer », probablement parce qu’ils n’avaient plus la force de le faire ou avaient compris que ces gens étaient là pour les aider, voire les 2.



Les chats pris en charge par l’association dont le président a adopté l’un d’eux

Entre « coryza, infections dentaires avancées, troubles utérins », l’état de santé des Maine Coons secourus n’est évidemment pas optimal. Ils auront besoin de soins coûteux, l’association ayant déjà déboursé près de 700 euros de frais vétérinaires rien que pour 9 d’entre eux. D’où la cagnotte solidaire qu’elle a lancée, destinée à l’aider à y faire face.



L’éleveuse a été entendue par les gendarmes et les chats cédés à Vénus. Elle fera très certainement l’objet d’un rappel à la loi.

Par ailleurs, Didier Talou-Blanchard a décidé d’adopter l’un des rescapés, une chatte qu’il a appelée Isis et avec laquelle il dit avoir ressenti « une connexion ».