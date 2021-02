Sauvé d'un froid glacial : un chien abandonné et enchaîné à un arbre par ses propriétaires, trouve le réconfort dans les bras de sa sauveteuse

© Vanessa Skavlem

Le sort d’un chien abandonné par ses maîtres inquiétait un voisin, qui a décidé d’appeler le service de contrôle des animaux local. Très vite, 2 jeunes femmes sont intervenues pour secourir le petit canidé transi de froid et enchaîné.

Il avait beaucoup neigé sur l’Etat de l’Illinois. Ce qui ne facilitait pas la vie déjà très dure des animaux errants et livrés à eux-mêmes. Roscoe était l’un d’eux, comme le rapporte Ipnoze.

Ce chien avait été abandonné par ses propriétaires. Ils l’avaient laissé seul dans une maison, attaché à une caisse et avec une simple couche de paille en guise de lit. Ses maîtres ne passaient le voir qu’une fois par semaine pour lui donner des croquettes.

Un habitant s’est rendu compte de la situation et en a avisé le refuge local, l’Animal Control and Shelter du comté d’Effingham. Un agent, Vanessa Skavlem, et la directrice, Michelle Shoot, se sont rendus sur les lieux sans perdre un instant.

Le petit chien est allé à leur rencontre en courant, d’après Vanessa Skavlem. Roscoe était ravi que quelqu’un lui accorde enfin de l’attention. Les 2 jeunes femmes l’ont aussitôt fait monter à bord de leur véhicule, où il a profité de la chaleur dont il était cruellement privé depuis si longtemps. Elles lui ont ensuite donné à manger. « On pouvait voir la joie dans son visage », raconte Skavlem. L’animal a été pris en photo à ce moment-là.

« Voici à quoi ressemble le bonheur, quand vous sauvez un petit chien qui vivait enchaîné dans la neige et le froid ». C’est en ces mots que Vanessa Skavlem a accompagné l’un de ces clichés.