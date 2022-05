Un chat quasiment asphyxié par un incendie et terrifié reçoit de l'oxygène par un ambulancier

Ayant perdu connaissance dans l’incendie de la maison de ses propriétaires, un chat a été réanimé par un ambulancier ayant utilisé un masque à oxygène. L’animal est le seul félin survivant de la famille.

Les secours ont sauvé de justesse un chat qui s’était évanoui en inhalant des fumées toxiques dans l’incendie ayant ravagé le domicile de ses maîtres, rapportait Fox 5 New York le jeudi 19 mai.

L’incident, ayant malheureusement coûté la vie de plusieurs autres chats, a eu lieu mercredi à Charlotte, en Caroline du Nord. D’après les premiers éléments relevés par les pompiers sur les lieux, le feu était parti de la cuisine pour ensuite se propager dans le reste de l’habitation. Les propriétaires n’étaient pas chez eux à ce moment-là. Leurs animaux de compagnie, en revanche, se trouvaient à la maison.

Ce sont les voisins qui ont alerté les secours en composant le numéro d’urgence 911. Très rapidement, une vingtaine de pompiers du Charlotte Fire Department sont arrivés sur les lieux. Ils sont parvenus à venir à bout des flammes en une dizaine de minutes, mais malgré leurs efforts, ils n’ont pas pu sauver tous les félins.



Charlotte Fire Department, Charlotte NC / Facebook

Les soldats du feu ont tout de même réussi à en sortir un vivant, mais il n’était pas encore tiré d’affaire. L’animal était en perte de conscience et il fallait agir vite. L’ambulancier Chris Noll, du service d’urgence Mecklenburg EMS Agency, s’est allongé près de lui sur l’herbe et lui a administré de l’oxygène tout en le caressant.

On peut le voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous, publiée sur la page Facebook du Charlotte Fire Department.

Une précieuse vie sauvée au milieu de la tragédie

Grâce à cela, le chat a progressivement retrouvé ses esprits. Le quadrupède se porte bien, même si on imagine que le traumatisme et la perte de ses congénères le perturberont encore un certain temps.

Charlotte Fire Department, Charlotte NC / Facebook

Un énorme bravo à Chris Noll pour son réflexe salvateur et aux pompiers, qui n’ont pas pu éviter ce terrible drame malgré leur grande détermination.