Une course contre la montre s'engage à 3h du matin pour sauver une chienne piégée dans une écluse et qui avait disparu depuis 7 semaines

Aux premières heures de la journée de mercredi, une intervention inhabituelle a mobilisé les sapeurs-pompiers de Moselle après un signalement préoccupant au sujet d’une chienne en détresse. Ce sauvetage délicat, mené dans des conditions difficiles, allait prendre une tournure surprenante et émouvante.

“Il est 3h22 du matin quand l’alerte tombe pour une intervention... un peu différente”, peut-on lire sur la page Facebook des sapeurs-pompiers de Sierck-les-Bains (57). La journée de travail des soldats du feu mosellans a commencé très tôt ce mercredi 28 janvier 2026, et elle a démarré par le sauvetage d’une chienne en mauvaise posture et recherchée par sa famille depuis plus d’un mois et demi, rapportait Lorraine Actu le 29 janvier.

L’alerte avait été lancée par un agent de la SNCF, qui avaient entendu des cris plaintifs au niveau de l’écluse dans la commune voisine d’Apach. “En s’approchant, il comprend rapidement qu’un animal est en difficulté, coincé plusieurs mètres en contrebas, dans l’eau froide de l’écluse”, d’après la publication.

Une équipe comprenant des plongeurs et des spécialistes en sauvetage animalier a alors été envoyée sur les lieux. Pour pouvoir intervenir en toute sécurité, la navigation a dû être interrompue dans cette zone.

Un plongeur est ensuite descendu jusqu’à l’emplacement de la chienne, qui était complètement terrifiée. C’était une femelle Berger Belge Malinois de 16 mois. Le secouriste a pris le temps de gagner sa confiance, et l’animal est rentré dans la cage sans grande difficulté.



Sapeurs pompiers de Sierck les Bains / Facebook

La chienne a été remontée et installée au chaud dans un véhicule. Les intervenants l’ont passée au lecteur de puce d’identification. C’est par ce biais qu’ils ont pu obtenir les coordonnées de son propriétaire et le joindre.



Sapeurs pompiers de Sierck les Bains / Facebook

Introuvable depuis le 10 décembre

Ce dernier habite Laumesfeld, à environ 20 kilomètres d’Apach. Cela faisait 7 semaines qu’il n’avait plus de nouvelles de son amie à 4 pattes, répondant au nom de Vaïka, puisqu’elle avait disparu le 10 décembre 2025. Il est aussitôt venu la retrouver.

A lire aussi : Disparue mystérieusement, une chienne séniore aveugle est retrouvée après 5 jours d’angoisse et la mobilisation d'une île entière

“Les retrouvailles se font dans une atmosphère chargée d’émotion. Un moment fort, simple, qui marque aussi les équipes engagées”, indique le post Facebook, où il est précisé que l’opération a duré 2 heures et demie et qu’elle s’est jouée contre la montre : “le premier bateau était attendu vers six heures du matin. Les remous qu’il aurait provoqués au niveau de l’écluse n’auraient laissé aucune chance à la jeune chienne.”