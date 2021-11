Un passant devient le héros d'un petit chien piégé dans une écluse sur le point de se remplir

A Singapour, un jeune homme n’a pas hésité à braver les eaux d’un canal et l’obscurité pour porter secours à un chien en détresse. Grâce à son intervention et aux passants qui l’ont aidé, l’animal a pu retrouver sa famille.

Plusieurs personnes se sont mobilisées pour venir en aide à un chien tombé dans un cours d’eau à Siglap, à Singapour, comme le rapportait le média local The Independent.

Le sauvetage a eu lieu dans la soirée du samedi 9 octobre. Un habitant répondant au nom de Kelvin Loo et sa femme promenaient leur chien quand le couple a entendu des aboiements provenant du canal le long duquel il marchait. En s’approchant, l’homme a pu apercevoir un petit chien à la robe blanche pris au piège dans l’eau.



2 cyclistes se sont arrêtés et ont commencé à réfléchir à un plan pour secourir le canidé. Le groupe a alors vu un escalier se trouvant sur la rive opposée, mais quelqu’un devait s’aventurer dans l’eau et l’obscurité pour ramener l’animal sur la terre ferme.

C’est là qu’un autre passant, un jeune homme de nationalité indienne et prénommé Mike, est intervenu. Il s’est immédiatement porté volontaire pour descendre dans l’écluse et sauver le chien. Il a assuré qu’il était rompu aux situations extrêmes et était tout à fait capable de gérer celle-là.

Le chien sauvé, sa propriétare retrouvée

Mike a rapidement localisé et rejoint le quadrupède, puis a pris le temps de le rassurer avant de le ramener sur la rive. Il s’est alors rendu compte que le chien était partiellement aveugle et très faible. Un témoin de la scène a partagé l’histoire sur un groupe WhatsApp dans l’espoir de retrouver l’éventuel propriétaire de l’animal.

L’initiative a été couronnée de succès puisque, un peu plus tard, sa maîtresse est arrivée sur les lieux à vélo pour le récupérer. Elle n’a pas manqué de remercier toutes ces personnes pour leurs beaux efforts, et tout spécialement Mike. L’acte de ce dernier est d’autant plus héroïque que l’écluse a été remplie d’eau peu après le sauvetage.