Une conversation entendue par hasard au refuge sauve un chien âgé et lui offre une fin de vie pleine d'amour

Ce jour-là, le hasard a voulu qu’Adriana Figueroa se trouve au refuge juste au moment où une femme âgée arrivait, visiblement préoccupée, accompagnée de son chien. Découvrant que l’animal risquait l’euthanasie, elle a immédiatement proposé son aide. Grâce à son intervention, le toutou a pu recevoir les soins dont il avait besoin ainsi qu’une seconde chance pleine d’amour.

Amoureuse des animaux et fondatrice du Miami Dachshund Club, Adriana Figueroa se trouvait dans un refuge local pour nourrir les chiens, lorsqu’elle a été témoin d’une situation bouleversante qui allait transformer le cours de sa visite.

Sauvé de justesse

Elle avait remarqué une femme âgée avec un chien blanc, discutant avec un bénévole l'air inquiet, ce qui l’a poussée à s’approcher d'elle pour lui demander si tout allait bien.

« En larmes, elle m'a dit qu'elle allait être expulsée et qu'elle n'avait nulle part où aller pour son chien. Elle cherchait quelqu'un pour le prendre en charge », a expliqué Adriana à Newsweek.

« Je lui ai demandé s'il avait un problème, elle a répondu non. Je lui ai dit que je pouvais l'aider et que je ferais en sorte qu'il soit pris en charge par un refuge et finalement adopté par une famille aimante. Elle l'a serré dans ses bras, m'a remercié, a pleuré et s'est éloignée. »

En rentrant dans le refuge, Adriana a alors découvert avec horreur au détour d’une conversation que la femme voulait faire euthanasier son petit compagnon et non le confier à l’adoption.

« J'étais sous le choc. C'était clairement un chien âgé, certes, mais plein de vie. Il ne méritait pas une telle fin. », se souvient la bénévole.

Déterminée à offrir une seconde chance à ce toutou nommé Stuffy, Adriana a fait appel sans attendren à l’association Paw Patrol Animal Rescue qui prend désormais soin de lui.

Une fin de vie entouré d’amour

Chez le vétérinaire, le petit chien rebaptisé Coquito a malheureusement été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse non opérable. Malgré cette triste nouvelle, Adriana assure qu’il reste plein de vie.

Aujourd’hui, le toutou âgé reçoit des soins palliatifs et continue de vivre pleinement au sein d'une famille d’accueil aimante.

Ana Y Lopez, de Paw Patrol Animal Rescue, souligne que l’histoire de Coquito rappelle la vulnérabilité des chiens âgés, surtout en période de crise. Malgré un diagnostic dévastateur, il était important qu’il ne passe pas ses derniers jours seul ou effrayé.

« Aujourd'hui, il profite pleinement du temps qu'il lui reste dans un magnifique appartement avec une vue imprenable, en compagnie de son compagnon canin et de ses maîtres qui lui ont ouvert leur cœur et leur maison sans réserve. Il est chéri, réconforté et choyé chaque jour. », conclut-elle avec tendresse. C'est bien là le plus important !