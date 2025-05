Une conductrice Uber demande à son client si elle peut s’arrêter en découvrant l’impensable au bord de la route

Kaytleen Roberson, conductrice Uber, n’oubliera certainement jamais le jour où elle a sauvé la vie d’un chiot abandonné. Alors que, dans le cadre de ses fonctions, elle devait conduire un client vers sa destination, elle a fait bien plus que son travail en décidant de suivre son cœur. Grâce à sa bienveillance, la boule de poils a obtenu une seconde chance.

Kaytleen conduisait sur une route du Mississippi (États-Unis), quand son passager et elle-même ont vu la petite cage. Elle avait été posée au bord de la route, au milieu de nulle part, et le pauvre chiot qui se trouvait à l’intérieur semblait apeuré.

La conductrice a pris les choses en main

Pour Kaytleen, venir en aide à l’animal était une évidence. Comme elle était au travail, elle a demandé à son client s’il était d’accord pour s’arrêter et ce dernier a accepté. Elle l’a alors pris en photo dans le but de publier celle-ci sur les réseaux sociaux afin d’obtenir de l’aide. Tamara Huff, directrice du refuge Hub City affilié à l’association Humane Society, a répondu à son appel de détresse.

Cette dernière a accepté de prendre en charge l’animal, nommé Rocky Road, au sein de son chenil. Lorsqu’elle a fait sa rencontre, elle a découvert une jeune chienne terrifiée et peu confiante : « Au début, Rocky Road était très craintive et méfiante [...] Elle tremblait de partout et se recroquevillait au fond de sa cage grillagée lorsque le personnel s'approchait d'elle », partageait la sauveteuse dans un témoignage rapporté par The Dodo.

Un nouveau départ

Les membres du refuge se sont montrés très patients avec elle et sont parvenus à gagner sa confiance au fil des jours. Ils ont vu une nouvelle facette de sa personnalité, beaucoup plus joyeuse : Elle est très enjouée, avec ses expressions faciales et ses pas. Elle adore être aimée et est très affectueuse. Elle adore jouer avec ses jouets et se blottir sur mes genoux », témoignait Tamara.

Dans quelque temps, la rescapée sera prête pour partir à la recherche de sa famille pour la vie et écrire un nouveau chapitre de son histoire.