Une cinquantaine d'animaux dont 7 chiens sauvés de conditions insoutenables dans un appartement de 40 m2

Dans un petit appartement de l’Oise, une intervention choc d’Action Protection Animale a permis de mettre fin à une situation de détresse animale inimaginable. Chiens, chats, rongeurs, reptiles… En tout, 52 êtres vivants vivaient entassés, privés de soins et de conditions de vie décentes.

Voir autant d’animaux, appartenant à un nombre élevé d’espèces différentes et vivant dans des conditions aussi désastreuses a été un choc pour l’équipe d’Action Protection Animale. Cette dernière est, en effet, intervenue dans un appartement insalubre d’une quarantaine de mètres carrés, dans l’Oise, où elle a découvert pas moins de 52 animaux de compagnie, dont des NAC, souffrant de maladies et de privations terribles.

Dans le détail, les bénévoles ont trouvé et secouru 7 chiens, 17 chats, 19 rongeurs (3 chinchillas, 9 rats, 5 hamsters, 2 souris) et 9 reptiles (3 serpents, 4 tortues, 1 pogona et 1 gecko).

Sur son site , l’association évoque des “conditions dramatiques” pour décrire les lieux. Les chiens, de races Berger Belge Malinois, Rottweiler et American Staffordshire Terrier, étaient extrêmement maigres et gardés soit dans des cages, soit isolés dans des pièces. L’un d’eux présentait une fracture grave à la patte.



Du côté des chats, le constat n’était pas plus réjouissant, entre cachexie et diverses maladies.



Quant aux rongeurs, ils étaient “prisonniers de boîtes ou de cages et ne disposaient ni d’eau ni de nourriture”.



Action Protection Animale a dénoncé “la véhémence et la mauvaise foi de la famille, qui estime s’occuper très bien de tous les animaux malgré l’évidence”. Une attitude qui a considérablement compliqué l’intervention de l’association.

D’autres associations mobilisées aux côtés d’APA pour la prise en charge des animaux

Quoi qu’il en soit, le cauchemar a pris fin pour ces animaux. Malheureusement, l’un des chats était dans un tel état de souffrance qu’il n’a pas pu être sauvé. Les rescapés auront besoin de temps, de soins et d’affection pour se rétablir.

Action Protection Animale a pris les 7 chiens en charge, 2 d’entre eux ayant dû être hospitalisés. Les chats, rongeurs et reptiles ont, pour leur part, été répartis parmi plusieurs autres refuges qu’elle a d’ailleurs tenu à remercier. Il s’agit des Amis des Bêtes à Aix-les-Bains, de l’Arche de Baghera et du Natuurhulpcentrum.

“L'occasion de rappeler que, quand on donne ou vend son animal à n'importe qui, c'est bien souvent dans ces conditions qu'on le retrouve”, conclut l’association.