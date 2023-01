Un chat qui errait aux abords d’un chantier jouit désormais d’une vie d’intérieur chaleureuse

Le début des aventures de Yellow fut difficile, mais sa vie a récemment pris un nouveau tournant. Son quotidien de chat errant n’est plus qu’un lointain souvenir, et il est aujourd’hui le plus heureux des félins d’intérieur.

Le Koweït, comme beaucoup d’autres pays du monde, est confronté à une population grandissante de chats errants. Il est de plus en plus compliqué de les reloger, mais les bénévoles ne baissent pas les bras. Ils puisent leurs forces dans le bonheur qu’ils offrent à certains matous, dont Yellow, un chat qui a vécu des moments difficiles.

Une vie d’extérieur particulièrement incommode

Ce félin a d’abord été découvert sur un chantier, où il trouvait refuge auprès de pierres de construction, comme le rapporte Love Meow. Ces conditions ne lui apportaient aucun confort, et l’avaient rendu craintif dans la vie de tous les jours.

Malgré tout, les bénévoles de Kuwait Animal Aid ont tout fait pour lui porter secours. Il y a quelques mois, ils sont arrivés sur le fameux chantier où se trouvait Yellow pour l’emmener en famille d’accueil. L’opération ne fut pas simple, mais les sauveteurs ont tout de même atteint leur objectif.

Une fois relogé, Yellow a laissé ses craintes de côté et s’est rapidement montré affectueux envers ses bienfaiteurs. Il n’appréciait pas vraiment la compagnie des autres félins, et préférait passer du temps auprès de ses amis humains.

En route vers une nouvelle aventure !

Après avoir été rassuré et soigné chez un vétérinaire, Yellow a embarqué à bord d'un avion avec d’autres chats en direction des États-Unis. En raison de la surpopulation de félins errants au Koweït, des refuges américains prennent en charge certains chats à la recherche d’une famille.

C’est ainsi que Yellow, renommé Elliot, a rejoint Save The Meow Meows, une association basée à Los Angeles. Le matou n’a pas été perturbé par son voyage, au contraire, puisqu’il s’est davantage ouvert à ses congénères. Mais Elliot n’a pas eu le temps de faire grand-chose…

Quelques jours après son arrivée, il a été adopté par un foyer aimant. Elliot ne pouvait pas rêver d’un plus beau cadeau à l’approche des fêtes de Noël ! Il est le plus heureux des chats, et jouit désormais d’un lieu bien plus confortable que le chantier dans lequel il avait été retrouvé.