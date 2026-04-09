Une chienne squelettique est livrée à elle-même, une voisine finance les 1300 € de soins vétérinaires destinés à la sauver

Bianca n’avait que la peau sur les os, quand des habitants de Noisy-le-Sec (Île-de-France) l’ont découverte au coin d’une rue et ont alerté la police. Après enquête, les sauveteurs ont appris que la chienne de 13 ans était détenue par un jeune couple placé sous curatelle qui ne la nourrissait pas. À la suite de son sauvetage, elle a été confiée à l’association Action Protection Animale, qui a déposé plainte.

Au coin d’une rue, des riverains de Noisy-le-Sec ont aperçu une âme en peine, qui traînait un corps décharné et arborait un regard complètement éteint. L’animal squelettique peinait à tenir debout.

Inquiets, les habitants ont contacté la police qui s’est rendue immédiatement sur les lieux. « Détenue par un jeune couple placé sous curatelle et affirmant ne pas avoir de quoi la nourrir, ils acceptent que l’animal soit confié à un vétérinaire, écrit l’association Action Protection Animale, ce couple manquait sûrement de moyens. Mais personne ne les a forcés à prendre un chien. Avoir un animal est un choix. Le laisser mourir de faim en est un aussi. Eux mangeaient. Elle non. Eux avaient le choix. Elle non. Eux étaient ensemble. Elle était seule face à sa souffrance. »

© Action Protection Animale

« Un acte de générosité immense »

Âgée de 13 ans, Bianca a été hospitalisée chez le vétérinaire pendant une semaine. La rescapée de cet enfer a reçu de nombreux soins, qui lui ont permis de retrouver suffisamment de forces pour quitter la clinique.

« Une voisine, témoin de la scène et bouleversée par le sort de Bianca, a pris la décision admirable de prendre en charge les frais vétérinaires dans l’immédiat, déclare Action Protection Animale, extrêmement touchée par ce geste, plus de 1 300 euros ont été engagés, un acte de générosité immense. »

© Action Protection Animale

Une plainte déposée par l’association

Après son hospitalisation, Bianca a été saisie et placée entre les mains bienveillantes de l’association qui a annoncé déposer plainte.

Encore très affaiblie, la chienne séniore a rejoint une structure partenaire d’Action Protection Animale. Au sein de ce nouveau nid douillet, elle est enfin entourée d’amour et finira ses jours en liberté « avec des congénères et des soigneurs qui veilleront sur elle ».

© Action Protection Animale

Le conseil de Woopets : comment reconnaître une maltraitance animale ?

Les maltraitances animales peuvent parfois être discrètes et banalisées. Alors, comment repérer les signes et savoir quand agir ? Si vous remarquez :

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des conditions de vie inadaptées (animal constamment attaché, enfermé ou isolé, exposé aux éléments, détenu dans un environnement dangereux ou insalubre…).

un manque de soins (malnutrition, déshydratation, blessures visibles non soignées, parasites en grande quantité…) ;

un comportement anormal (peur excessive, agressivité inhabituelle, apathie, réactions de panique face aux humains, gémissements fréquents…) ;

des gestes violents (coups, cris fréquents, utilisation d’objet pour frapper l’animal…) ;

Nous vous invitons à rassembler des preuves (photos, vidéos, témoignages...) et à effectuer un signalement. Vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie, votre mairie, les services vétérinaires (DDPP), ou encore une association comme Action Protection Animale, la SPA et la Fondation 30 Millions d’Amis. Il existe également un numéro de téléphone national, 3677 – SOS Maltraitance Animale, qui vous permet de signaler sans perdre de temps.