Grâce à la générosité de nombreux inconnus, une chienne errante, obèse et atteinte d'un cancer obtient les soins dont elle avait besoin pour survivre

Le cœur de Lana Chapman s’est brisé, lorsqu’elle a aperçu une chienne allongée par terre devant un magasin. Son poids était tellement élevé, qu’elle pouvait à peine bouger. Ni une ni deux, la bonne samaritaine a décidé de la sauver et l’a accueillie chez elle.

Comme l’explique 9 News sur son site web, l’Australienne vit sur l’île de Ko Samui, en Thaïlande, et aide les chiens errants depuis plusieurs années. Ce jour-là, elle était déterminée à offrir une vie meilleure à sa nouvelle protégée, qu’elle a affectueusement baptisée Cindy.

© Lana Chapman / 9 News

Une mauvaise nouvelle

En raison de ses 45 kg, la chienne a dû perdre du poids et prendre des médicaments pour la thyroïde. Sa bienfaitrice a partagé ses progrès et sa belle évolution sur les réseaux sociaux. Son histoire est devenue virale, et a touché de nombreux internautes.

Alors qu’elle pensait que Cindy était sur la voie de la guérison, Lana a découvert qu’elle avait soudainement arrêté de se nourrir. « Habituellement, elle court dans toute la maison avec enthousiasme, mais il lui a fallu plusieurs minutes avant de commencer à manger. Ce n’était pas normal », confie-t-elle à nos confrères d’Australie. Elle a également remarqué que des bosses étranges s’étaient nichées au niveau de son cou.

Une visite chez le vétérinaire a malheureusement révélé un cancer. « Nous avons commencé la chimiothérapie le jour même, déclare Lana, c’était horrible, car le vétérinaire pensait qu’elle ne vivrait pas plus de 4 semaines, mais nous voulions tout essayer pour l’aider. »

© Lana Chapman / 9 News

Lana est émue par la générosité des gens

Le professionnel de la santé animale a indiqué à Lana que la chienne aurait besoin d’au moins 19 semaines de chimiothérapie pour survivre. Dans son esprit, la bonne samaritaine voyait les factures vétérinaires s’accumuler. Elle savait qu’elle ne pourrait jamais payer les soins vétérinaires onéreux toute seule.

C’est ainsi qu’elle a lancé une cagnotte en ligne, dont l’objectif était d’atteindre 10 000 $ (soit 9 561 € environ). « Les 10 000 $ ne couvriraient toujours pas tous les coûts, mais je pensais que cela nous aiderait vraiment », souligne Lana.

© Lana Chapman / 9 News

En seulement quelques jours, elle a réussi à récolter près de 50 000 $ (47 304 €) ! « Les gens la suivent depuis le jour où elle a été sauvée de la rue, ils ont donc un faible pour elle, explique Lana, nous aurions certainement eu du mal à payer tout cela sans les dons. »

Lana n’avait jamais imaginé qu’un si grand nombre d’inconnus l’aideraient à couvrir les traitements contre le cancer de Cindy. Grâce à l’argent restant, elle compte aider d’autres chiens errants sur l’île.