Une chienne se lance à la recherche d'une de ses congénères, prise au piège dans un puits de 5 mètres de profondeur

Une Labrador de 8 ans nommée Gracie a mystérieusement disparu à Kinder Scout, dans le comté du Derbyshire (en Angleterre) le 2 janvier dernier. De nombreux moyens ont été déployés pour la retrouver, mais c’est finalement une chienne qui campait non loin de là (à environ 5 kilomètres) qui finira par mettre la patte sur elle, selon le Nottingham Post.

Lottie, une croisée Cocker / Border Collie de 3 ans, se trouvait à Edale en compagnie de sa maîtresse, Susan Jones, et de son amie, Lynn Baker. Le trio randonnait dans cette région montagneuse du Peak District, et a entendu parler de la disparition de la petite Gracie.

« C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin »

Toutes se sont décidées à partir à sa recherche, réalisant qu’elles se trouvaient près des lieux de sa disparition. Susan, Lynn et Lottie vont tout faire pour mettre la main sur la Labrador pendant plusieurs heures, mais ce ne fut pas simple : « La météo était vraiment capricieuse. Nous nous sommes demandé combien de temps nous allions pouvoir continuer... » confiait Susan Jones.

Mais tout à coup, le comportement de Lottie a changé. « Elle a commencé à rôder vers des buissons, très lentement, puis a mis sa tête à l’intérieur et n’a plus voulu revenir. En m’approchant, j’ai réalisé qu’il y avait un énorme trou. »

Une chienne qui a du flair !

Susan a alors équipé Lottie d’une laisse pour assurer sa sécurité, et c’est à ce moment-là que l’impensable s’est produit. « J’ai regardé dans ce puits très profond d'environ 5 mètres, et découvert 2 petits yeux qui me fixaient… c’était le chien ! »

Disparue depuis près de 24 heures, Gracie venait enfin d’être retrouvée. Susan et Lynn ont immédiatement contacté son propriétaire via les réseaux sociaux, et s’en sont suivies des retrouvailles particulièrement émouvantes.

Susan est très fière de sa chienne. « C’était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Lottie est incroyable. Elle a refait notre journée ! » Suite à ces événements, Gracie a pu se remettre de ses émotions, et Lottie, son ange gardien, a elle aussi pu profiter d’un repos bien mérité.

