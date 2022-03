Une chienne sauvée de la rue et une femme atteinte d'endométriose affrontent « tous les hauts et les bas de la vie ensemble »

Flynn et Stephanie partagent un lien indéfectible. La chienne et la femme affrontent les épreuves difficiles de la vie ensemble et se soutiennent mutuellement. Jamais l'une sans l'autre.

Nous pouvons dire que Flynn revient de loin. Après avoir erré dans la rue, la chienne a été prise en charge par un refuge pour animaux en 2014. C'est là que Stephanie Ivankovich, originaire du Colorado (États-Unis), l'a rencontrée. Coup de foudre.

« Elle était super timide et gentille, et absolument terrifiée par les hommes, se souvient la jeune femme, nous nous sommes liées et elle a surmonté son traumatisme. » Nouveau départ !

© Stephanie Ivankovich

Hélas, tout bascule en mai 2020. Flynn, alors âgée de 6 ans, s'est cassé le dos en sautant du lit. À la suite de cet accident, la boule de poils est devenue paralysée, ses pattes arrière ont cessé de fonctionner. Une opération chirurgicale de la colonne vertébrale a été réalisée en urgence, et un mois de rééducation a été nécessaire pour que la patiente puisse remarcher.

« J'ai dormi par terre avec elle pendant 3 mois. J'étais juste là avec elle et j'ai pleuré tellement de larmes en la regardant souffrir », a déclaré sa mère adoptive. Mais Flynn n'était toujours pas au bout de ses peines...

© Stephanie Ivankovich

Une guerrière qui remporte toutes les batailles

Alors qu'elle commençait à s'en remettre, une tumeur s'est logée sur son œil et n'a pas cessé de grossir. Diagnostic du vétérinaire : « un cancer agressif ». La masse a été retirée, mais la maladie s'est propagée.

© Stephanie Ivankovich

En août de la même année, la pauvre chienne s'est de nouveau retrouvée sur la table d'opération. D'après le quotidien britannique Mirror, la vétérinaire a enlevé « le globe oculaire, 2 os du visage et un ganglion lymphatique ».

© Stephanie Ivankovich

Défigurée, Flynn n'en a pas moins conservé sa bonne humeur. Quant à sa propriétaire, elle ne l'a jamais laissé tomber. Flynn représentait pour elle bien plus qu'un « simple » animal de compagnie.

© Stephanie Ivankovich

« Elle m'inspire tous les jours »

Un an plus tard, les rôles se sont inversés lorsque Stephanie a appris qu'elle souffrait d'endométriose. « J'ai eu une laparoscopie et Flynn a été mon plus grand soutien. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans elle », a confié la trentenaire. Flynn a refusé de la quitter jusqu'à ce que son état s'améliore.

« Elle m'inspire tous les jours. Quand je suis fatiguée ou malade, je pense à la façon dont elle s'est accrochée, a ajouté Stephanie, elle m'apporte tellement de joie et elle représente le monde entier pour moi. Nous avons affronté tous les hauts et les bas de la vie ensemble. »

© Stephanie Ivankovich

Apparemment, l'attitude positive de la chienne n'inspire pas seulement son humaine préférée, mais aussi de nombreux inconnus. « Les passants demandent toujours ce qui est arrivé à son visage, a précisé la jeune femme, ils lui donnent des câlins supplémentaires quand je leur explique. »

Un parcours du combattant, que ce brave duo a réussi en se tenant fermement la main et la patte jusqu'au bout.

© Stephanie Ivankovich