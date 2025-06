Une chienne sauvée de l'euthanasie sauve une vie à son tour, celle d'un enfant de 12 ans victime d'une chute

Elga, une femelle Berger Allemand, a fait parler d’elle en sauvant un jeune garçon en détresse au bord d’un étang. Une prouesse d’autant plus émouvante que cette chienne, promise à l’euthanasie quelques semaines plus tôt, avait elle-même été sauvée par son maître.

Dans la commune bretonne de Grâce-Uzel (22), située à une dizaine de kilomètres de Loudéac, tout le monde se connaît puisqu’elle ne compte qu’un peu plus de 400 habitants. Ces derniers peuvent désormais s’enorgueillir d’avoir une héroïne. Elle possède une belle fourrure noir et feu et répond au nom d’Elga. Cette femelle Berger Allemand a sauvé une précieuse vie et est elle-même une survivante, rapporte Le Courrier Indépendant.

Quelques semaines avant l’adoption d’Elga, Christian, son propriétaire, devait affronter le deuil ; son précédent chien s’en était allé à l’âge de 16 ans. Le décès du quadrupède avait « anéanti » son maître, confiait celui-ci.



Photo d'illustration

Quand il a su qu’une chienne risquait l’euthanasie car sa famille ne pouvait plus la garder, il a décidé de lui offrir une seconde chance en l’adoptant. Très vite, l’homme et l’animal se sont attachés l’un à l’autre, comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Elga a aidé Christian à surmonter la douleur de la perte de son ancien ami canin.

Le Costarmoricain était néanmoins loin de se douter de l’héroïsme dont elle était sur le point de faire preuve.

« Je n’arrivais plus à la retenir »

Son exploit salvateur, Elga l’a réalisé l’après-midi du dimanche 18 mai 2025. A ce moment-là, son propriétaire la promenait, tenue en laisse et muselée, aux abords de l’étang du Pont-Hervé. La chienne est tout d’un coup devenue nerveuse. «?Elle m’a arraché la laisse des mains, je n’arrivais plus à la retenir?», raconte Christian au Courrier Indépendant.

Il a décidé de la suivre jusqu’aux fourrés, sur la berge du plan d’eau, où elle s’est mise à aboyer de manière frénétique. Son maître s’est approché du bord et a enfin pu voir ce qui la mettait dans un tel état ; un garçon était pris au piège au bord de l’étang, blessé au bras après une chute et dans l’incapacité de regagner la terre ferme.

Connaissant les parents de cet enfant de 12 ans, il a aussitôt appelé ses parents. La jeune victime a ainsi été secourue et a pu rentrer à la maison. Elga peut être fière d’avoir contribué à cet heureux dénouement.